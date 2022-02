Wiedźmin 3: Dziki Gon z perspektywy pierwszej osoby? Sprawdź, jak wygląda tryb FPP

Dzięki modyfikacji Gervant First Person możemy ujrzeć świat Wiedźmina oczami Geralta.

Każdy powód jest dobry, aby wrócić do przygód Geralta i kolejny raz zagłębić się w historii przedstawionej w Wiedźmin 3: Dziki Gon. Co więcej, dzięki moderom możemy doświadczać tego w niedostępny wcześniej sposób. W serwie NexusMods pojawiła się kolejna modyfikacja, która pozwala na grę w widoku pierwszoosobowym. Gervant First Person to projekt stworzony przez użytkownika Crthdr.

Trzeba przyznać, że po sprawdzeniu nagrania przedstawiającego rozgrywkę, możemy odnieść wrażenie, że walka bardzo przypomina tą, którą możemy obserwować w grach z serii The Elder Scrolls. Porównania do Skyrima nasuwają się same. Rozegranie kampanii z użyciem kamery pierwszoosobowej może być całkowicie nowym doświadczeniem.

Zobacz również:

Modyfikacja Gervant First Person jest dostępna całkowicie za darmo. Jest to dobry moment, aby sprawdzić ją przed premierą wydania trzeciego Wiedźmina na konsole nowej generacji. W tym miejscu znajdziecie inne modyfikacje do "Wieśka", na które warto zwrócić uwagę.

Zobacz także: Elden Ring za trudne? Twórca gry przeprasza graczy, ale nie zamierza nic zmieniać