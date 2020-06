Wiedźmin 3: Dziki Gon za darmo na GOG-u

CD projekt przygotowało znakomitą ofertę dla sympatyków serii Wiedźmin. Użytkownicy platformy GOG Galaxy 2.0 mogą liczyć na darmową wersję gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Polski deweloper gier postanowił przygotować miłą niespodziankę dla posiadaczy gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsolach i innych PC-towych serwisach, przy okazji promując swoją platformę GOG Galaxy 2.0. Co należy zrobić, aby otrzymać darmową wersję gry na GOG-u? Stosunkowo niewiele. Wystarczy pobrać aplikację GOG Galaxy 2.0, a następnie przypisać do niej konto z innej platformy, na której posiadamy grę Wiedźmin 3 (PlayStation Network, Xbox Live, Steam, Origin, Epic Games Store). W zamian za to, możecie liczyć na darmową kopię gry, pozbawioną zabezpieczeń DRM na GOG.com.

Choć Wiedźmin 3: Dziki Gon ma już swoje lata, to z całą pewnością jest to miły gest ze strony CD Projektu. Nie da się też ukryć, że jest to sprytny sposób na promocję platformy GOG Galaxy 2.0.

GOG Galaxy 2.0 - co to?

GOG Galaxy 2.0 to genialna w swojej prostocie aplikacja, która pozwala nam zebrać całą naszą bibliotekę gier w jednym miejscu, bez względu na platformę, sklep czy sprzęt, z którego korzystamy. Bez większych problemów, możemy zatem w jednym miejscu połączyć całą naszą bogatą bibliotekę gier konsolowych, zarówno tych ze Steama, jak i Epic Games Store, GOG-a i wielu innych popularnych platform.

Platforma CD Projektu umożliwia również śledzenie osiągnięć w grach i dzielenie się nimi z przyjaciółmi. GOG Galaxy 2.0 wciąż jest w otwartej becie i możemy spodziewać się wielu nowych i przydatnych funkcji w przyszłości.

Zobacz również: CD Projekt RED pod ostrzałem graczy, wszystko z powodu poparcia dla LGBT