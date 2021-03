Wiedźmin 3 GOTY na PC dostępny w rekordowo niskiej cenie

Kompletne wydanie gry Wiedźmin 3: Dziki Gon jest obecnie dostępne za przysłowiowe "grosze". Niestety, promocja skierowana jest jedynie dla graczy PC-towych.

Pomimo problemów i niespełnionych nadziei związanych z Cyberpunk 2077, należy pamiętać, że CD Projekt RED dostarczyło nam jedną z najlepszych gier w historii - Wiedźmin 3: Dziki Gon. Pomimo 6 lat "na karku" ostatnie przygody Geralta z Rivii wciąż sprzedają się znakomicie. Jeśli (jakimś cudem) jeszcze nie mieliście okazji ograć ostatniej części wiedźmińskiej trylogii od polskiego studio, to teraz macie do tego znakomitą okazję.

Na platformie Steam trwa właśnie promocja na Wiedźmin 3: Dziki Gon w wydaniu "Edycja Gry Roku" (GOTY). Oznacza to, że oprócz podstawowej wersji do waszej dyspozycji oddano również 15 pomniejszych, kosmetycznych DLC oraz dwa ogromne rozszerzenia fabularne - "Serce z Kamienia" oraz "Krew i Wino". To kompletne wydanie możecie obecnie dostać za jedynie 29,99 zł. Trudno o lepszą zachętę do poznania przygód Geralta, ale uważajcie - całość może was pochłonąć na grubo ponad 100 godzin.

Powyższa promocja potrwa do 5 kwietnia.

