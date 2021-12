Wiedźmin 3 - Yennefer w nowym wydaniu wygląda znakomicie

Powrót Wiedźmina na platformę Netflix sprawił, że gracze coraz chętniej wracają do przygód Geralta od CD Projekt Red. Jeśli i wy znów polujecie na potwory, to mamy dla was propozycję ciekawego moda, który sprawi, że Yennefer będzie wyglądać jeszcze lepiej.

Yennefer z Vengerbergu to jedna z kluczowych postaci sagi wiedźmińskiej, nie inaczej mogło zatem być w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Słynąca z luksusu czarodziejka, z całą pewnością rozczarowana byłaby garderobą, jaką oryginalnie zaoferowali jej twórcy. Nie chodzi oczywiście o jakość, ale o ilość dostępnych strojów.

Jeśli wam również się one nie podobają albo już się znudziły, to warto sięgnąć po, jeszcze świeżą, modyfikację gry stworzoną przez modera o pseudonimie shadowstream5728. Przygotował on bowiem interesujący strój, który sprawia, że Yennefer prezentuje się jeszcze bardziej wyzywająco (co samej zainteresowanej z pewnością by nie przeszkadzało). Jak prezentuje się on bezpośrednio w grze możecie zobaczyć poniżej.

Modyfikację z nowym strojem dla Yennefer możecie pobrać tutaj. Jeśli interesują was inne, ciekawe dodatki do Wiedźmin 3: Dziki Gon, to zebraliśmy dla was 10 najlepszych modów do gry CD Projekt RED, które potrafią w znaczny sposób odświeżyć i zmienić rozgrywkę.

