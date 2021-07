Wiedźmin 3 dostanie darmowe DLC inspirowane serialem Netflixa

Podczas WitcherConu dowiedzieliśmy się, że Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma darmowe DLC. Dodatkowa zawartość będzie inspirowana serialem stworzonym przez Netflix. W jego skład na pewno wejdą dodatkowe przedmioty, m.in. bronie, których używał Henry Cavill, wcielający się w rolę Geralta z Rivii.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy DLC będzie miało swoją premierę. Aktualizacja będzie dostępna na pewno jeszcze w tym roku. Twórcy nie zdradzili także szczegółowej zawartości dodatku. Zgodnie z zapowiedzią, wkrótce ma się pojawić więcej informacji na ten temat.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.



Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix ????



More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt