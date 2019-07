Wiedźmin 3 na Nintendo Switch może zadebiutować już we wrześniu

Najnowsze informacje sugerują, że sympatycy przygód "Białego Wilka" i konsoli Nintendo Switch będą mogli zagrać w Wiedźmin 3: Dziki Gon już we wrześniu.

Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji na Nintendo Switch został zapowiedziany na tegorocznych targach E3. Wstępnie podano, że gra zadebiutuje jeszcze w tym roku, nie precyzując jednocześnie daty premiery. Jeśli wierzyć dzisiejszym rewelacjom, ujawnionym przez jeden z czeskich sklepów, Wiedźmin 3 zadebiutuje na hybrydowej konsolce japońskiego producenta już 24 września!

Warto przypomnieć, że Wiedźmin 3: Dziki Gon w wydaniu na Nintendo Switch będzie tzw. "edycją kompletną", co oznacza, że razem z podstawową wersją gry otrzymamy wszystkie rozszerzenia (Krew i Wino, Serce z Kamienia) oraz pomniejsze DLC (dodatkowe kostiumy, wyposażenie itp.). Twórcy gry - studio CD Projekt Red, już wcześniej potwierdzili, że w trybie przenośnym gra działać będzie w rozdzielczości 520p, natomiast w trybie stacjonarnym (dok) otrzyma dynamiczne 720p. W obydwu wypadkach możemy liczyć na 30 kl./s.

Jeśli dzisiejsze informacje się potwierdzą, to wrzesień może być wyjątkowo ciekawym miesiącem dla posiadaczy Nintendo Switch. Już wcześniej swój potwierdzono wrześniowe premiery takich tytułów jak: The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Daemon X Machina, Dragon Quest XI, Spyro Reignited Trilogy czy FIFA 20. Jeśli do tego grona dołączy jeszcze Wiedźmin, to nasze portfele mogą tego nie wytrzymać.

źródło: wccftech.com