Wiedźmin 3 na PS5 i Xbox Series X. Wszystko, co wiemy o aktualizacji

Wiedźmin 3: Dziki Gon miał swoją premierę w 2015 roku, jednak nadal pozostaje jedną z najlepszych i najbardziej imponujących gier RPG na świecie. Po sporych komplikacjach i przesuwaniu daty premiery, możemy wreszcie powiedzieć, że pojawienie się aktualizacji Wiedźmina 3 na konsole Xbox Series X oraz PS5 to tylko kwesta czasu.

Wiedźmin 3: Dziki Gon na PS5 i Xbox Series X/S początkowo miał się pojawić już w 2021 roku. Z różnych powodów premiera została przesunięta. W tym roku, po odebraniu produkcji rosyjskiemu deweloperowi data debiutu ponownie została anulowana. Teraz jednak już wiemy, że update pojawi się w ostatnim kwartale 2022 roku. CD Projekt RED przekazał taką informację z okazji 7 rocznicy wydania trzeciego Wiedźmina.

Zobacz również:

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?



We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.



See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh