Wiedźmin 3 na PS5 i Xbox Series X jeszcze w tym roku?! Mamy na to dowód

Od ogłoszenia next-genowej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon minęło już parę dobrych miesięcy. Studio CD Projekt RED nie było do tej pory zbyt wylewne w tym temacie, co gorsza zaledwie kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że choć prace na wersją gry dedykowaną PS5 i Xbox Series X/S idą zgodnie z planem, to może one nie trafić na rynek w tym roku. Okazuje się jednak, że "Redzi" chyba tylko "dmuchali na zimne" i już niebawem zagramy w nową, ulepszoną wersję Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Jak zauważył serwis Gematsu, Wiedźmin 3 Dziki Gon Edycja Gry Roku (GOTY) na PlayStation 5 i Xbox Series X/S został właśnie oceniona przez europejską organizację PEGI. Oznacza to, że już niebawem powinniśmy otrzymać konkretne informacje na temat zmian i nowości, które trafią do gry wraz z aktualizacją next-gen.

Zobacz również:

The PS5 and Xbox Series versions of The Witcher 3: Wild Hunt were rated in Europe today. More info likely coming soon. pic.twitter.com/6MWu9WFUZe