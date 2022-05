Wiedźmin 3 na PS5 i Xbox Series X z przybliżoną datą premiery! CD Projekt RED odsłania karty

Aktualizacja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole PS5 i Xbox Series X/S nie ma niestety łatwej drogi. Początkowo mówiło się, że next-genowa wersja może zadebiutować jeszcze w ubiegłym roku, jednak ciąg różnych zdarzeń spowodował opóźnienia. Co więcej, w ostatnim czasie produkcja została odebrana rosyjskiemu zespołowi, co poskutkowało kolejną "obsuwą". Do dzisiaj nie było wiadomo, kiedy można spodziewać się premiery. CD Projekt RED jednak z okazji 7 rocznicy wydania podstawowej wersji gry opublikował informacje, które rozwiewają wszelkie wątpliwości. Przynajmniej na razie.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?



We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.



See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh