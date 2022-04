Wiedźmin 3 na PS5 i Xbox Series X zawieszony do odwołania. CD Projekt Red rezygnuje z usług rosyjskiego studia

Nie mamy najlepszych wieści dla graczy wyczekujących premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na PS5 i Xbox Series X. Studio CD Projekt Red właśnie poinformowało, że nie ma szans na tegoroczną premierę nowego wydania.

Wiedźmin 3 to gra, która pomimo 7 lat od premiery, wciąż budzi ogromne emocje. Jedno z najlepszych RPG minionej generacji miało w tym roku otrzymać wersję na Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Twórcy już wcześniej zapowiadali, że Wiedźmin 3: Dziki Gon wykorzysta pełnię mocy konsol nowej generacji. CD Projekt Red wstępną datę premiery ustaliło na drugą połowę 2022 roku. Niestety, jest to już nieaktualne. W oficjalnym komunikacie na Twiterze, polskie studio przekazało nam mało optymistyczne wieści - premiera Wiedźmina 3 na PS5 i Xbox Series X/S zostaje przełożona, bez podania konkretnej daty debiutu.

Wiedźmin 3 na PS5 i Xbox Series X zawieszony do odwołania

Wiedźmin 3: Dziki Gon na PS5 i Xbox Series X/S nie zadebiutuje w 2022 roku (fot. CD Projekt Red)

W krótkiej informacji od CD Projekt Red dowiadujemy się, że prace nad next-genową wersją gry Wiedźmin 3: Dziki Gon będą kontynuowane przez wewnętrzny zespół polskiego dewelopera. Oznacza to tym samym, że potwierdziły się wcześniejsze plotki i CD Projekt Red zrezygnowało z usług Saber Interactive, które do tej pory zajmowało się rozwijaniem Wiedźmina 3 na PS5 i Xbox Series X/S. Choć dokładnych powodów nie znamy, to możemy się domyślać, iż chodzi o fakt, że Saber Interactive to rosyjskie studio. W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę wielu czołowych wydawców zerwało współprace z tamtejszymi zespołami. Włodarze CD Projekt Red wydają się być wyjątkowo czuli na tym punkcie. Przypomnijmy, że polski deweloper błyskawicznie potępił działania Rosji i zapewnił wsparcie dla ofiar wojny z Ukrainy.

Zdecydowaliśmy się zlecić naszemu wewnętrznemu zespołowi deweloperskiemu przeprowadzenie pozostałych prac nad next-genową wersją gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Obecnie oceniamy zakres prac do wykonania i dlatego jesteśmy zmuszeni przełożyć premierę [gry Wiedźmin 3: Dziki Gon - przyp. red.] z Q2 na późniejszy termin - CD Projekt Red.

Więcej informacji na temat next-genowego Wiedźmina 3 mamy poznać w najbliższych miesiącach, ale możemy już z wysoką dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutuje na PS5 i Xbox Series X/S najwcześniej w 2023 roku.

