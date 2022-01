Wiedźmin 3 wyżej niż Cyberpunk 2077. Poznaliśmy najpopularniejsze gry na PS4 i PS5 w 2021 roku

Sony opublikowało listę najpopularniejszych gier w sklepie PS Store w 2021 roku. Wiedźmin 3: Dziki Gon od CD Projekt Red wciąż w topie.

Sony opublikowało listę najczęściej pobieranych gier z PlayStation Store w 2021 roku. Wśród najpopularniejszych gier minionego roku znalazła się produkcja CD Projekt Red, jednak nie jest to Cyberpunk 2077. O tym, że Wiedźmin 3: Dziki Gon jest niezwykle udaną produkcją nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak tak duża popularność już blisko 7-letniego tytułu, w dodatku dla jednego gracze, może budzić podziw.

Najpopularniejsze gry na PS5 w 2021 roku

W przypadku PlayStation 5 bez względu na region królują gry sportowe. W USA i Kanadzie gracze najchętniej pobierali NBA 2k22, w Europie zaś FIFĘ 22. Na drugim miejscu uplasowała się najnowsza odsłona serii Call of Duty - Vanguard. Podium w USA i Kanadzie zamyka Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, w Europie jest to... FIFA 21. Pełną listę najpopularniejszych gier 2021 na PS5 znajdziecie poniżej.

USA / Kanada

NBA 2K22 Call of Duty: Vanguard Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 22 Battlefield 2042 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War MLB The Show 21 Resident Evil Village Far Cry 6 Assassin’s Creed Valhalla FIFA 22 Among Us Mortal Kombat 11 NBA 2K21 Next Generation It Takes Two FIFA 21 DEATHLOOP Returnal Kena: Bridge of Spirits

Europa

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena: Bridge of Spirits FAR CRY 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Resident Evil Village NBA 2K22 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Diablo II: Resurrected DEATHLOOP Mortal Kombat 11

Najpopularniejsze gry na PS4 w 2021 roku

Z naszej perspektywy znacznie ciekawiej przedstawiają się wyniki gier na PlayStation 4. Okazuje się, że nawet 7 lat po premierze Wiedźmin 3: Dziki Gon (edycja Gry Roku) jest w stanie "wskoczyć" do pierwszej 10 najczęściej pobieranych gier z PS Store. Co z Cyberpunk 2077? Niestety, najnowsza produkcja CD Projekt Red nie załapała się nawet do rankingu top 20. Pełną listę najpopularniejszych gier 2021 na PS4 z PS Store znajdziecie poniżej.

USA / Kanada

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K22 Call of Duty: Vanguard Madden NFL 22 NBA 2K21 Red Dead Redemption 2 MLB The Show 21 Mortal Kombat 11 Call of Duty: Modern Warfare Marvel’s Spider-Man: Miles Morales FIFA 22 THE FOREST Need for Speed Heat UFC 4 ARK: Survival Evolved Gang Beasts Rust Console Edition NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

Europa

FIFA 22 Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty: Vanguard The Forest Fall Guys: Ultimate Knockout Gran Turismo Sport ARK: Survival Evolved Need for Speed Heat NBA 2K21 Gang Beasts TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Among Us Assassin’s Creed Valhalla

