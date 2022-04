Wiedźmin 4, Starfield, Diablo 4 i nie tylko. Na te gry RPG czekamy najbardziej

Gry RPG mają od lat swoich wiernych fanów na całym świecie. Epickie produkcje zapewniające wiele godzin rozbudowanej rozgrywki wciąż są porządane. Sprawdzamy najciekawsze, nadchodzące gry RPG.

Spoglądając na kalendarz premier na nadchodzące miesiące możemy zauważyć, że wśród planowanych produkcji znajdziemy wiele ciekawie zapowiadających się produkcji z gatunku RPG. Nie zabraknie tutaj mrocznego klimatu fantasy, RPG-ów, które garściami czerpią z nieśmiertelnych klasyków oraz epickiej space opery. Zapraszamy do sprawdzenia najciekawszych, naszym zdaniem nadchodzących gier RPG.

Wiedźmin 4

Data premiery - bliżej nieokreślona przyszłość

Wiedźmin (fot. CD Projekt RED)

Nie jest znana jeszcze data premiery ani szczegóły dotyczące najnowszej produkcji CD Projekt RED. Możemy się jednak spodziewać kolejnej epickiej opowieści osadzonej w fantastycznym świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5, co może sugerować, że polscy twórcy przeniosą wygląd gier RPG na jeszcze wyższy poziom. Podobnie jak poprzednie części, a szczególnie Wiedźmin 3: Dziki Gon, akcja gry zostanie osadzona w otwartym świecie, a my przejmując kontrolę nad bohaterem będzie go rozwijać, wykonywać rozmaite zadania i walczyć z napotkanymi zagrożeniami. Nie wiadomo jeszcze nic więcej na temat fabuły. Wiemy, że kolejna część nie będzie kontynuacją trylogii z Geraltem w roli głównej. Bardzo możliwe, że w kolejnej odsłonie Wiedźmina wcielimy się w Ciri.

Diablo 4

Data premiery - bliżej nieokreślona przyszłość

Król jest tylko jeden. Diablo od lat może poszczycić się mianem ikony gier z gatunku hack'n'slash. Czwarta odsłona serii majaczy na horyzoncie i wiemy o niej już całkiem sporo. To, co na pewno ucieszy wiernych fanów to fakt, że twórcy postanowili wrócić do mrocznego klimatu, który znany jest przede wszystkim z drugiej części. Akcja gry przeniesie nas do świata Sanktuarium. Armia piekieł ponownie zagrozi światu a na jej czele stanie demoniczna Lilith. Do tej pory Blizzard ogłosił 4 klasy postaci - Barbarzyńcę, Czarodziejkę, Łotrzycę oraz Druida. Nie jest jeszcze znana data premiery, ale zapewne przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać na czwartą odsłonę Diablo.

Baldur's Gate 3

Data premiery - 2022

Nie ma chyba na świecie osoby, która chociaż trochę interesuje się grami i nie zna Baldur's Gate. Jest to jedna z najbardziej kultowych serii RPG w historii. Trzecia część przeniesie nas do wydarzeń rozgrywających się około sto lat po tych znanych z Baldur's Gate II: Tron Bhaala. Wrota Baldura zostały najechane przez Illithidów, którzy niszczą część miasta i porywają mieszkańców. Wszczepiają im zarodki Łupieżców Umysłu, które po czasie zmieniają ludzi w Illithidów. Nasz bohater wymknął się porywaczom, jednak jego mózg został zainfekowany. Poszukiwanie lekarstwa i odkrycie nowej tożsamości to początek kolejnej epickiej przygody w świecie Forgotten Realms.

Dragon Age 4

Data premiery - 2022/2023

Doskonale wiemy, że BioWare potrafi tworzyć świetne gry RPG jak mało kto. W Dragon Age 4 trafimy do Imperium Tevinter, a konkretnie do stolicy rządzonej przez magów - Minrathous. Co ciekawe, podczas rozgrywki nie wcielimy się w potężnego bohatera, który zbawia świat tylko w raczej przeciętnego poszukiwacza przygód, który wraz z rozwojem gry będzie stawał się silniejszy. Możemy spodziewać się także odwołań do wcześniejszych odsłon serii. Wielce prawdopodobnym jest, że na swojej drodze ponownie spotkamy np. krasnoluda Varrika, który był naszym towarzyszem zarówno w Dragon Age II jak i w Inkwizycji. Bez dwóch zdań, szykuje nam się kolejne epickie RPG.

Starfield

Data premiery - 11.11.2022

Starfield to epickie RPG tworzone przez Bethesdę. Podczas rozgrywki wcielimy się w kosmicznych podróżników. 2310 rok to czas, w którym kolonizacja kosmosu stała się faktem. Niestety w Zasiedlonych Układach wybuchł krwawy spór pomiędzy dwoma frakcjami - Zjednoczonymi Koloniami oraz Kolektywem Wolnych Gwiazd. Nastał względny i niepewny pokój, jednak Zasiedlone Układy od tamtej pory pełne są niebezpieczeństw. Akcja gry rozpoczyna się 20 lat po tych wydarzeniach. Wcielamy się w jednego z członków Konstelacji, czyli organizacji eksplorującej kosmos. Czeka nas epicka przygoda, w której być może poznamy odwieczną tajemnicę wszechświata.

Hogwarts Legacy

Data premiery - 2022

Uniwersum Harry'ego Pottera ma wielu fanów na całym świecie, jednak dobrych gier z tego świata jest jak na lekarstwo. Hogwarts Legacy może odmienić ten trend. Akcję gry będziemy obserwować z perspektywy trzeciej osoby. Podczas rozgrywki wcielimy się w czarodziejkę lub czarodzieja, który w XIX wieku trafi do legendarnej Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Naszym zadaniem będzie eksploracja tytułowego zamku oraz jego okolic. W trakcie gry czekać nas będzie wiele zadań oraz codziennych szkolnych obowiązków, takich jak m.in. nauka eliksirów, zielarstwa oraz obrony przed czarną magią. Wraz z postępami będziemy rozwijać naszego bohatera, uczyć się nowych zaklęć i zdobywać dostęp do zamkniętych wcześniej części szkoły.

Mount & Blade II: Bannerlord

Data premiery - czerwiec 2022

W Mount & Blade II: Bannerlord poznamy historię osadzoną na około 200 lat przed wydarzeniami, które mogliśmy obserwować w Mount & Blade: Warband. Trafimy do mocarstwa w krainie Calradia, którego władca umarł nie pozostawiając po sobie dziedzica tronu. W państwie panuje bezkrólewie i chaos. Głównym zadaniem naszego bohatera będzie przywrócenie porządku w tej krainie. Podczas rozgrywki będziemy poruszać się po otwartym świecie, w którym czeka na nas mnóstwo zadań związanych z fabułą oraz aktywności pobocznych. Będziemy toczyć także bitwy, stając na czele jednej z armii. Mount & Blade II: Bannerlord zapowiada się jako świetne połączenie gry strategicznej i RPG.

Diablo Immortal

Data premiery - 2022

Diablo na urządzeniach mobilnych? Czemu nie. O Diablo Immortal mówi się już od lat. Gra jeszcze oficjalnie nie zadebiutowała na rynku a ma równie wielu przeciwników jak i zwolenników. Historia ma opierać się na wydarzeniach z okresu pomiędzy fabułą Diablo 2 Lord of Destruction oraz Diablo III. Do wyboru będziemy mieć 6 klas postaci. Jak to w Diablo bywa, każda z nich będzie się charakteryzować odmiennym stylem walki oraz dopasowanymi do niego umiejętnościami. Sterowanie zostało dostosowane do ekranów dotykowych, jednak twórcy postarali się, aby rozgrywka dzięki temu stała się jeszcze bardziej intuicyjna.

Lords of the Fallen 2

Data premiery - 2022

Lords of the Fallen 2 (fot. CI Games)

Polskie Dark Souls? CI Games już w 2014 roku pokazało, że potrafi tworzyć tego typu gry. Produkcja Lords of The Fallen 2 przez lata przekazywana była z rąk do rąk. Ostatecznie w 2020 roku polski deweloper stworzył nowy zespół o nazwie Hexworks w celu dokończenia prac nad grą. Aktualnie nie wiadomo praktycznie nic na temat fabuły oraz rozgrywki, jednak świetna pierwsza część pozwala sądzić, że kontynuacje będzie równie dobra.

