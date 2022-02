Wiedźmin 4 – premiera, platformy, historia. Co wiemy i co chcielibyśmy zobaczyć w grze CD Projekt Red [03.02.2022]

Wiedźmin 3: Dziki Gon nie był ostatnią grą z serii od CD Projekt Red. Co przyniesie nam ze sobą przyszłość? Jak będzie wyglądał Wiedźmin 4? Sprawdźmy.

Spis treści

Ponad 25 milionów sprzedanych egzemplarzy i niezliczona liczba nagród dla „gry roku” i „najlepszej gry RPG” czyni z Wiedźmin 3: Dziki Gon najbardziej kasowy i najlepszy tytuł w portfolio CD Projekt Red. Nic zatem dziwnego, że powstanie kolejnej odsłony serii jest nieuniknione. Po niezbyt udanej przygodzie polskiego dewelopera z cyberpunkowym uniwersum, ten będzie chciał powrócić na bezpieczne wody i stworzyć kolejną część uznanej serii. Postanowiliśmy sprawdzić co już wiemy o (domniemanym) Wiedźminie 4 i trochę spekulujemy, co możemy otrzymać.

fot. CD Projekt RED

Wiedźmin niekoniecznie 4?

Kolejna odsłona „Wiedźmińskiej” sagi od CD Projekt Red wcale nie musi nosić numerka 4. Wielce prawdopodobne jest, że gra otrzyma konkretny podtytuł, ale już bez numerowania. Dlaczego? CD Projekt RED, od debiutu pierwszej części z serii, planował Wiedźmina jak trylogię (na wzór Mass Effect). Ta, jak dobrze wiemy, tworzy spójną historię, która została już przez twórców zamknięta. Adam Kiciński – CEO CD Projekt Red, przyznał zresztą w jednym z wywiadów, że mało prawdopodobne jest, iż kolejna gra z serii nosić będzie tytuł „Wiedźmin 4”.

Zobacz również:

Pierwsze trzy „Wiedźminy” były z definicji trylogią, więc po prostu nie moglibyśmy nazwać kolejnej gry „Wiedźmin 4”. Nie oznacza to oczywiście, że opuścimy świat Wiedźmina – Adama Kiciński.

Wiedźmin 4 – historia i postacie

Zerwanie z klasyczną numeracją może oznaczać nie tylko zabieg marketingowy, ale też chęć do wyraźnego odcięcia się od poprzednich historii. Za przykład niech nam po raz kolejny posłuży seria Mass Effect od Bioware. Nowy Wiedźmin może być zatem dla serii CD Projekt RED tym, czym była Andromeda dla kosmicznej sagi kanadyjskiego studia. Wiąże się to z kolei z tym, że słynny zabójca potworów – Geralt z Rivii, nie koniecznie musi powrócić jako główny protagonista kolejnej odsłony cyklu. Kto może go zastąpić? Cóż, pewną podpowiedź udzielili nam przedstawiciele CD Projekt Red, a konkretnie - Jakub Szamałek - główny scenarzysta gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, który w jednym z wywiadów zasugerował, że to Ciri może być główną bohaterką kolejnej gry z cyklu.

Żałuję, że nie było nam dane przedstawić nieco więcej przeszłości Ciri. Ona ma tak niezwykle bogatą i skomplikowaną osobowość. Z oczywistych powodów nie ma jej (Ciri przyp. red.) przez prawie dwie trzecie gry, nie miała tak dużo czasu na ekranie, jak byśmy tego chcieli. Ale cóż, może wrócimy do tego w przyszłości - Jakub Szamałek.

Oczywiście możliwy jest również powrót Geralta i opowiedzenie jego losów sprzed trylogii, ale jest to raczej mało prawdopodobne. CD Projekt Red niejednokrotnie podkreślało, że choć ma ogromny szacunek do twórczości Andrzeja Sapkowskiego, to woli opowiadać swoje własne historie.

Zawsze podziwialiśmy twórczość pana Andrzeja Sapkowskiego, która jest wielką inspiracją dla zespołu CD Projekt Red" - Adam Kiciński.

Alternatywą dla z góry ustalonego protagonisty może być system zastosowany choćby w Cyberpunk 2077, a więc otrzymujemy tylko delikatnie zarysowaną postać („V”), którą możemy swobodnie ukształtować i rozwijać. Z takie decyzji z pewnością ucieszyłoby się z pewnością wielu graczy, którzy chcieliby stworzyć własnego Wiedźmina.

fot. CD Projekt RED

Bezpieczna kontynuacja czy ryzykowny prequel, a może na odwrót?

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że CD Projekt Red w kontekście kolejnego Wiedźmina jest obarczone już niepowodzeniem Cyberpunk 2077. Oznacza to, że polskie studio może być mniej skłonne do eksperymentów. Nie chcemy wchodzić w szczegóły dotychczasowej historii, aby nie psuć nikomu, kto jeszcze nie ukończyć trzeciego Wiedźmina, zabawy. Skupimy się za to na historii w skali „makro”. Najbezpieczniejsze dla CD Projekt Red wydaje się kontynuowanie serii z Geraltem w roli głównej. Dobrze wiemy, że popularny i lubiany protagonista to często podstawa sukcesu. Najsłynniejszy Wiedźmin jest już tak samo rozpoznawalną postacią ze świecie gier jak: Master Chief, Kratos z God of War czy Lara Croft. Zastąpienie go może być niezwykle trudne.

fot. CD Projekt RED

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby cofnięcie się w czasie i zaproponowanie graczom historii, której akcja miała miejsce kilkaset lat przed wydarzeniami z dotychczasowej trylogii. Był to okres, w którym potwory były niezwykle powszechne, a szkoły wiedźmińskie w pełni funkcjonalne. Automatycznie otworzyłoby to zarówno przed deweloperami, jak i graczami wiele możliwości – od swobodnego stworzenia własnego wiedźmina (łącznie z wyglądem, szkołą i zdolnościami) po prezentację wielu nowych gatunków potworów, a tym samym sposobów na walkę z nimi. Nie wspominając już o tym, że pozwoliłoby to nam na lepsze poznanie historii wiedźmińskiego uniwersum, która do tej pory nie była eksplorowana.

Wiedźmin 4 jako MMO?

Kolejny Wiedźmin jako gra sieciowa bądź „gra jako usługa”? Takie plotki pojawiały się bardzo często po premierze trzeciego Wiedźmina. Obecnie możemy z całą stanowczością stwierdzić, że nie ma na to najmniejszych szans. Bardzo konkretni w tej sprawie są zresztą przedstawiciele CD Projekt Red, którzy po fiasku trybu sieciowego do Cyberpunk 2077 stwierdzili zdecydowanie, że „nie tędy droga” i w przyszłości chcą skupiać się przede wszystkim na wysokiej jakości grach dla jednego gracza, które będą jedynie wzbogacane o elementy sieciowe.

Jeśli chodzi o online, zmieniamy nasze podejście, zdecydowanie chcemy mieć online w naszych przyszłych grach, ale krok po kroku. Pracujemy więc nad konkretnymi funkcjami, które ulepszą nasze gry dla pojedynczego gracza, ale nie chcemy wydać następnej gry będącej dużym doświadczeniem online. Tak więc, będziemy wzbogacać nasze produkcje dla pojedynczego gracza o sieciowe elementy - Adam Kiciński.

Wiedźmin to najlepszy „Monster Hunter”

Czym mogą objawiać się owe „elementy sieciowe”? Pozwólmy sobie na trochę spekulacji. Jak ciekawie i nie inwazyjnie monetyzować i wzbogacać swój tytuł pokazał Ubisoft przy okazji Assassin's Creed Valhalla. Najnowsza odsłona serii to ogromna produkcja przeznaczona dla jednego gracza. Nie oferuje ona żadnej możliwości kooperacji czy rywalizacji za pośrednictwem sieci. Jednak dzięki częstym aktualizacjom, wydarzeniom sezonowym i wewnętrznemu sklepowi (głównie z unikatowymi wierzchowcami i broniami) gracze wciąż spędzają przy niej czas i mają poczucie, iż wirtualny świat jest bardziej „żywy”. Wiedźmin 4 bez trudu mógłby podążyć podobną drogą.

fot. CD Projekt RED

Nieco bardziej szalonym pomysłem, który przychodzi nam do głowy, jest stworzenie trybu kooperacyjnego, który pozwoliłbym graczom wykonywać wspólnie określony rodzaj zadań, np. polowania na potwory. Z jednej strony nie zaburzałoby to głównego rdzenia produkcji – czyli doświadczenia dla jednego gracza, z drugiej natomiast pozwoliłoby CD Projekt Red istotny element sieciowy do swojego dzieła. Wiedźmin 4 z trybem w stylu Monster Hunter? Ja poproszę!

Wiedźmin 4 - platformy

Po klęsce Cyberpunka 2077 na konsolach PlayStation 4 i Xbox One możemy być pewni, że kolejna gra polskiego studia nie trafi na urządzenia z ósmej generacji. Platformami docelowymi dla gry Wiedźmin 4 będą zatem konsole Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC. Posiadacze Nintendo Switch również mogą zapomnieć o kolejnych przygodach Wiedźminów, chyba, że japoński producent zdąży wydać Nintendo Switch Pro, o którym spekuluje się już od miesięcy.

Wiedźmin 4 - premiera

fot. CD Projekt RED

Wiedźmin 4 powstaje – to wiemy już na pewno (choć zapewne są dopiero prace koncepcyjne). W jednym z ostatnich wywiadów Adam Kiciński ujawnił, że już w przyszłym roku wystartują równoległe prace nad dwoma projektami AAA. Jednym z nich jest nowa gra w uniwersum Wiedźmina (domniemany Wiedźmin 4). Drugi zaś jest najpewniej powiązany z Cyberpunk 2077.

Obecnie koncentrujemy się na naszych dwóch franczyzach. Obie mają ogromny potencjał, więc jednym z naszych strategicznych celów jest rozpoczęcie równoległej pracy nad projektami AAA w ramach naszych IP, co ma nastąpić w przyszłym roku - Adam Kiciński

Kiedy zatem możemy liczyć na premierę kolejnej gry z serii Wiedźmin? Oczywiście na to pytanie nie potrafimy jeszcze dokładnie odpowiedzieć. Biorąc jednak pod uwagę, że prace nad tytułem ruszą w przyszłym roku, to możemy założyć, że w idealnych warunkach Wiedźmin 4 zadebiutuje dopiero w okolicach 2024 - 2025 roku.

Aktualizacja - Nowa gra CD Projekt Red z uniwersum wiedźmina jeszcze w tym roku, co wiemy o "Golden Nekker Project"?

Choć na kolejną pełnoprawną odsłonę serii Wiedźmin przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać, to jak się okazuje już w tym roku zagramy w zupełnie nową grę z uniwersum. Jak ujawnił serwis IGN, polskie studio zamierza jeszcze w tym roku wydać grę, którą wewnętrznie określa się jako "Golden Nekker" ("Złoty Nekker"). Czym jest ów tajemniczy projekt?

Według informacji opublikowanych przez redakcję IGN, CD Projekt Red szykuje dla nas zupełnie nową grę w wiedźmińskim uniwersum, która zostanie oparta na popularnej karciance "Gwint". Czy to oznacza powrót "Wiedźmińskich opowieści" i kontynuację udanej "Wojny Krwi"? Niestety nie, "Złoty Nekker" ma być nową, samodzielną produkcją. Paweł Burza z CD Projekt Red, zapewnił nas jedynie, że "Golden Nekker" będzie oferować graczom "wciągający tryb dla jednego gracza".

To nie jest kolejna gra z cyklu Wiedźmińskie opowieści, ale coś innego. Naszym celem jest zapewnienie wciągającego trybu dla jednego gracza tym, którzy wolą go od konkurencyjnego Gwinta dla wielu graczy - Paweł Burza.

Kiedy możemy liczyć na premierę gry ukrytej pod nazwą "Złoty Nekker"? CD Projekt Red chce wydać grę jeszcze w tym roku, redakcja IGN typuje z kolei październik 2022. Oznacza to, że druga połowa tego roku zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla fanów cyklu Wiedźmin. Przypomnijmy, że w tym roku ma ukazać się również nowa wersja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole nowej generacji - PS5 i Xbox Series X/S.