Wiedźmin - Ciri może być główną bohaterką kolejnej gry od CD Projekt RED

Choć my wciąż oczekujemy premiery Cyberpunk 2077, to w głowach deweloperów z CD Projekt RED już powstają pierwsze pomysły, odnośnie kolejnego Wiedźmina. Możliwe, że bohaterką kolejnej gry z serii będzie Ciri.

Podczas ostatniego Q&A CD Projekt RED z fanami, ciekawej odpowiedzi udzielił główny scenarzysta gry Wiedźmin 3: Dziki Gon - Jakub Szamałek. Zapytany o przyszłość serii i postać Ciri przyznał, że żałuje, iż nie udało się jego zespołowi lepiej zgłębić i zaprezentować przeszłość bohaterki.

Żałuję, że nie było nam dane przedstawić nieco więcej przeszłości Ciri. Ona ma tak niezwykle bogatą i skomplikowaną osobowość. - Jakub Szamałek, CD Projekt RED

To jednak nie wszystko, "ciągnięty za język" deweloper dodał, że nic nie jest jeszcze stracone, bowiem możliwe, że do niezrealizowanych przy Wiedźminie 3 pomysłach, powrócą w kolejnej części gry.

Z oczywistych powodów nie ma jej (Ciri przyp. red.) przez prawie dwie trzecie gry, nie miała tak dużo czasu na ekranie, jak byśmy tego chcieli. Ale cóż, może wrócimy do tego w przyszłości. - Jakub Szamałek

Na koniec Szamałek zdradził również, że Ciri jako główna bohaterka kolejnej odsłony serii, to bardzo ciekawy pomysł i sam zainteresowany z chęcią by taką postacią grał.

Choć nie są to żadne wiążące informacje, to należy pamiętać, że już w marcu tego roku Adam Kiciński - prezes CD Projekt, potwierdził, że kolejną grą studia (po Cyberpunk 2077) będzie produkcja osadzona w uniwersum wiedźmińskim. Co więcej, dowiedzieliśmy się wówczas, że Geralt "raczej" nie będzie głównym bohaterem gry. Szanse na przygody Ciri są zatem całkiem spore.

Co wy byście woleli? Historię dedykowaną Ciri czy być może oryginalną opowieść, stworzoną od podstaw przez CD Projekt RED z zupełnie nowymi bohaterami? Dajcie nam znać w komentarzach.

źródło: vg247.com