"Wiedźmin": Dużo większa rola Ciri w drugim sezonie serialu Netflix?

O większym znaczeniu swojej bohaterki w nadchodzących odcinkach mówiła Freya Allan.

Drugi sezon serialu Wiedźmin jest, obok Domu z papieru, jedną z najbardziej wyczekiwanych premier grudnia platformy Netflix. Serial stworzony w oparciu o prozę Andrzeja Sapkowskiego powróci już 17 grudnia.

Pierwsze odcinki, które zadebiutowały w 2019, stworzyły podwaliny serialowego świata Wiedźmina. Scenarzyści starali się przedstawić nam uniwersum, głównych bohaterów i łączące ich relacje. Dowiedzieliśmy się więc dlaczego Geralt i Ciri są ze sobą związani. W ostatnim odcinku mogliśmy także zobaczyć ich spotkanie. Rola samej księżniczki Cintry była dość ograniczona, jednak to ma zmienić się w drugim sezonie serialu.

Freya Allan, aktorka wcielająca się w Lwiątko z Cintry - jak nazywana jest Ciri - podzieliła się szczegółami dotyczącymi roli jej postaci w zbliżających się odcinkach. Zapowiedziała, że jej rola w wydarzeniach będzie dużo większa, niż dotychczas. W pierwszym sezonie Ciri tylko uciekała przed niebezpieczeństwem. W tym sezonie otrzymałam dużo więcej scen i dialogów (...) Do tego dochodzą także elementy fizyczne związane z treningiem - mówiła aktorka podczas brytyjskiej premiery drugiego sezonu Wiedźmina.

Z tej wypowiedzi możemy wnioskować, że, wzorem książkowego pierwowzoru, postać Ciri będzie znaczyła w świecie Wiedźmina coraz więcej. Z pewnością będziemy świadkami tego, jak rozwinie się jej relacja z Geraltem oraz tego w jaki sposób będzie przebiegało jej szkolenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę słowa aktorki.

Drugi sezon Wiedźmina pojawi się w ofercie Netflix już 17 grudnia. Jeżeli wciąż nie jesteście przekonani, czy warto go obejrzeć, lub nie jesteście zaznajomieni ze światem wykreowanym w serialu, to zachęcamy do obejrzenia poniższego materiału. Jest to krótkie podsumowanie wydarzeń z pierwszych ośmiu odcinków:

Wiedźmin

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Polska

: Stany Zjednoczone, Polska Twórcy : Lauren Schmidt

: Lauren Schmidt Gatunek : fantasy, przygodowy

: fantasy, przygodowy Obsada : Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Burning, Anna Schaffer, Mimi Ndiweni, Adam Levy, Therica Wilson-Read

: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Burning, Anna Schaffer, Mimi Ndiweni, Adam Levy, Therica Wilson-Read Data premiery drugiego sezonu: 17 grudnia

