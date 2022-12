Wiedźmin: Dziki Gon – sekrety DLC inspirowanego serialem Netflixa

Już za kilka dni pojawi się prawdziwy hit tego sezonu, czyli next-genowa aktualizacja Dzikiego Gonu. Oprócz usprawnień wizualnych czy alternatywnej kamery, CD Projekt Red zaprezentuje też nowe DLC – quest przygotowany we współpracy z Netflixem, twórcą serialowego Wiedźmina.

Geralt vs. Geralt, czyli gra spotyka serial

Seria gier o Geralcie z Rivii przez wiele osób uważana jest za polskie dobro narodowe, podobnie zresztą jak książki Andrzeja Sapkowskiego. Trudno sobie wyobrazić, by opowieść Netflixa choć odrobinę zbliżyła się do tego statusu. Serialowy Wiedźmin został solidnie zmieszany z błotem przez fanów gier i powieści jeszcze zanim projekt opuścił Henry Cavill – najjaśniejszy punkt całej produkcji. Odejście aktora zdaniem wielu jest zresztą ostatecznym dowodem na kiepską kondycję netflixowego uniwersum.

Mimo złej sławy serialu, CD Projekt Red zdecydował się na współpracę z Netflixem przy okazji next-genowej aktualizacji gry Wiedźmin: Dziki Gon. Chodzi mianowicie o nowe DLC inspirowane serialową opowieścią. Dodatek o nieznanym jeszcze tytule będzie całkowicie darmowy.

Co znajdzie się w nadchodzącym dodatku?

Misja w Diabelskim Dole

fot. CD Projekt Red

Diabelski Dół to najbardziej tajemnicza ze wszystkich lokacji w Dzikim Gonie. Jest to opustoszałe obozowisko zlokalizowane w dolinie nieopodal Białego Sadu. Na pierwszy rzut oka nie ma tam nic ciekawego – przynajmniej poza wejściem do jaskiń. Po zainstalowaniu modyfikacji kamery poprzez różne szczeliny i kraty można dostrzec błysk pochodni i stosy ciał. Bardziej zaawansowane mody umożliwiają sforsowanie zamknietej na głucho bramy – oczom gracza ukazuje się wówczas sieć sal i korytarzy wypełnionych klatkami, narzędziami tortur i alchemicznymi przyrządami. Lokalizacja jest jednak opustoszała – twórcy gry z jakiegoś powodu zrezygnowali z wykorzystania tej przestrzeni.

Jednak za sprawą nowego DLC zagadka Diabelskiego Dołu zostanie wreszcie rozwiązana! Dodatek umożliwi bowiem wejście do jaskiń, które staną się areną dla questu inspirowanego serialem Netflixa.

Zbroja Geralta

fot. Netflix

Zbroja Geralta była jednym z nielicznych pozytywnych elementów serialowego Wiedźmina. Skórzany pancerz, naramienniki i rękawice nabijane srebrem nawiązywały do książkowego wyposażenia i na Henrym Cavillu prezentowały się całkiem zacnie. Zgodnie z zapowiedzią nowy ekwipunek pojawi się w zadaniu dodatkowym – oczywiście skorzystanie z niego będzie opcjonalne.

Miecze Geralta

fot. Netflix

Miecz Przeznaczenia ma dwa ostrza, ale dzięki kooperacji z Netflixem Geralt z gry będzie mógł pożyczyć broń od serialowego alter ego. Pojawi się zarówno zwykły miecz stalowy, jak i srebrny – na potwory. Na jednym z mieczy ma znaleźć się przypinka serialowej Renfri.

Wiedźmiński medalion

fot. Netflix

Czym jest Wiedźmin bez swojego medalionu? Drugi najważniejszy po mieczach element wiedźmińskiego ekwipunku również pojawi się w Gonie w swojej serialowej wersji.

Jaskier

fot. Netflix

W DLC liftingu doczeka się również słynny bard. Co prawda oblicze bohatera nie upodobni się do twarzy Joeya Batey'ego, ale będzie możliwe użycie stroju i fryzury serialowego Jaskra.

Zbroja Nilfgaardu

fot. Netflix

Wyposażenie nilfgaardzkich żołnierzy to jeden z najbardziej kontrowersyjnych i bezlitośnie wyśmiewanych elementów opowieści Netflixa. Niesławne "ballsacks" zniknęły wprawdzie z serialu, ale fani Sapkowskiego do dziś zastanawiają się, komu wpadło do głowy stworzenie takiego kostiumowego potworka... i dlaczego nikt tej osoby nie powstrzymał. Zbroje zaliczą jednak nieoczekiwany come back – w Dzikim Gonie pojawią się jako opcjonalne wyposażenie rycerzy.

Aktualizacja do Wiedźmina 3 zadebiutuje już 14 grudnia 2022 roku.

