Wiedźmin - Netflix ogłosił datę premiery 2 sezonu!

Podczas dzisiejszego wydarzenia o nazwie WitcherCon została ogłoszona data premiery drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Produkcja pojawi się na platformie Netflix 17 grudnia 2021 roku.

Tak jak w przypadku pierwszej odslony, w dniu premiery pojawi się cały sezon serialu. Nie będziemy musieli czekać na kolejne odcinki. Autorzy zdradzili tytuły poszczególnych epizodów.

Podczas wydarzenia został zaprezentowany screen, który ukazuje Ciri oraz Lamberta w trakcie szkolenia w Kaer Mohren. W serialu pojawi się także Leszy, na co wszyscy fani czekali z niecierpliwością.

Season two of The Witcher will feature a leshen – here's the first tease pic.twitter.com/G2e2RCxk4P