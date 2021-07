Wiedźmin: Pogromca Potworów już dostępny. Sprawdź, skąd pobrać grę

CD Projekt RED oraz studio Spokko zapraszają wszystkich graczy na wspólne łowy. Gra Wiedźmin: Pogromca Potworów jest już dostępna na urządzeniach z systemami Android oraz iOS. Sprawdź, skąd pobrać grę.

Zobaczcie trailer przygotowany przez twórców na premierę gry Wiedźmin: Pogromca Potworów.

The Witcher: Monster Slayer — now available for free.



Grab your phone, hunt bloodthirsty beasts, and discover immersive stories as you build your own Witcher legend.



Download on Google Play: https://t.co/wwzcA7PW4z



Download on the AppStore: https://t.co/jOOD7sR9xx pic.twitter.com/p9Egy3BOTe