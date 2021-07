Wiedźmin: Pogromca Potworów - wielki sukces gry. Liczby robią wrażenie

Wiedźmin: Pogromca Potworów miał swoją premierę zaledwie tydzień temu. Już teraz CD Projekt RED oraz studio Spokko mogą pochwalić się przekroczeniem pierwszego ważnego progu. Polska produkcja w sklepie Google Play została pobrana już ponad milion razy. Stawia ją to na czwartym miejscu wśród najbardziej popularnych gier. Deweloperów zapewne jednak najbardziej cieszy fakt, że Wiedźmin zajął pierwsze miejsce na liście najbardziej dochodowych gier. W przypadku produkcji, która pojawiła się w modelu free-2-play jest to wielkie osiągnięcie.

1M+ installs of The Witcher: Monster Slayer on Google Play. ???? Thank you and much love, Witchers! ???? pic.twitter.com/F8D6iLUcT3