Wiedźmin: Rodowód krwi – co to za serial? Czy powstał na podstawie książki Sapkowskiego?

W tym roku na Gwiazdkę Netflix przygotował dla swoich subskrybentów specyficzny prezent, a mianowicie kolejny serial z uniwersum Wiedźmina. O czym opowiada Rodowód Krwi i czy ma cokolwiek wspólnego z twórczością Andrzeja Sapkowskiego?

Netflix zaczyna się rozkręcać w promowaniu nowego serialu z uniwersum Wiedźmina, jednak niektórzy widzowie mogą poczuć się zdezorientowani kierunkiem rozwoju opowieści – i to bardziej osoby znające książki niż widzowie niezaznajomieni z twórczością Andrzeja Sapkowskiego. Wobec tego spieszymy na ratunek i staramy się przeniknąć meandry planów i koncepcji Netflixa.

Wiedźmin

Główną produkcją w netflixowym uniwersum jest oczywiście Wiedźmin – serial opowiadający o losach Geralta z Rivii, jego ukochanej, czarodziejki Yennefer z Vengerbergu i przybranej córki – Cirilli, księżniczki Cintry.

Serial, który miał być godnym rywalem największych współczesnym produkcji fantasy, podąża jednak wyboistą ścieżką. Już pierwszy sezon spotkał się z niechęcią fanów książek, którym z jednej strony nie przypadły do gustu zmiany w opowieści, z drugiej – nie zachwyciła wizualna strona produkcji, stojąca o kilka poziomów niżej np. od Gry o Tron.

Sezon 2. spotkał się już z miażdżącymi opiniami, jednak prawdziwa katastrofa dopadła netflixowego Wiedźmina przy produkcji sezonu 3. Najpierw były scenarzysta serii, Beau DeMayo, zdradził, że pracująca przy serialu ekipa tak naprawdę nie lubi książek Sapkowskiego i wręcz nie szanuje jego twórczości. Później uderzył grom z jasnego nieba: wcielający się w Geralta Henry Cavill zrezygnował z udziału w serialu. W 4. sezonie Wiedźmina rolę Geralta z Rivii ma po nim przejąć Luke Hemsworth.

Wiedźmin: Rodowód krwi

Skupmy się jednak na nadchodzącym spin-offie. Co o nim wiemy?

Czas i miejsce akcji

Akcja Rodowodu Krwi rozgrywa się 1200 lat przed wydarzeniami znanymi z sagi Andrzeja Sapkowskiego. W tym czasie na Kontynencie mieszkają gnomy, krasnoludy i elfy, czyli Starsze Rasy, które kolejno zasiedlały tę krainę. Ich rządy zostają jednak zakłócone przez katastrofę znaną jako Koniunkcja Sfer. W jej wyniku do świata Starszych Ras przedostają się ludzie oraz różnorodne potwory.

Fabuła

Serial składa się z 4 odcinków opowiadających o tym, jak doszło do Koniunkcji Sfer. W zasiedlonym przez Starsze Rasy świecie dochodzi do walki o władzę. Siedmiu nieznajomych rusza na misję, której celem jest obalenie Imperium gnębiącego mieszkańców Kontynentu. W tym samym czasie zaczynają otwierać się wrota do innych wymiarów, a pewien żądny potęgi mag tworzy przerażającą broń, której czoła może stawić tylko wyjątkowy wojownik – pierwszy wiedźmin.

Serial wykorzystuje nieliczne informacje znajdujące się w książkach Sapkowskiego na temat Koniunkcji Sfer i życia elfów sprzed przybycia ludzi. Znacząca większość fabuły jest autorskim dziełem scenarzystów.

Wiedźmin: Rodowód Krwi – bohaterowie

Wiedźmin: Rodowód Krwi – bohaterowie ( ) × Scían Scían Aktorka: Michelle Yeoh Członkini Klanu Ducha, który żył w odseparowaniu od innych elfów. Gdy jej współplemieńcy odmówili walki dla królestwa Xintrea, zostali otruci przez służący tamtejszemu królowi Klan Psów. Scían została uratowana przez Klan Kruka i wyszkolona na mistrzynię miecza. W początkach Rodowodu Krwi bohaterka żyje w osamotnieniu, z dala od świata. fot. Netflix Éile Éile Aktorka: Sophia Brown Pochodzi z klanu elfów specjalizujących się w walce na noże. Éile należy do elity wojowników. Została obdarowana wspaniałym głosem i umiejętnością gry na instrumentach. fot. Netflix Fjall Fjall Aktor: Laurence O’Fuarain Należy do klanu elfów, które w walce posługują się głównie toporami. Fjall jest silny i nieokrzesany, a jego marzeniem jest śmierć w bitwie. Jego klan jest skonfliktowany z klanem Éile, tak więc ich wspólna wędrówka naznaczona jest wieloma trudnościami. fot. Netflix Merwyn Merwyn Aktorka: Mirren Mack Księżniczka uwięziona w brutalnym świecie monarchii. Choć jej zadaniem jest wyjście za mąż i wydanie na świat dzieci, chce od życia czegoś więcej. Merwyn uwielbia opowieści o czasach, w których elfy podbiły Kontynent. Jej ulubioną bohaterką jest Solryth, słynna elfia wojowniczka, która odebrała władzę krasnoludom i przywiozła do krainy elfią sztukę. fot. Netflix Balor Balor Aktor: Lenny Henry Niskourodzony elf, który został przygarnięty przez wyższe sfery ze względu na swoje magiczne zdolności. Talent do magii pomógł mu w społecznym awansie – Balor został prawą ręką króla. Choć dysponuje dużą władzą i mocą, wciąż ma poczucie, że możni nim pogardzają. fot. Netflix Syndril i Zacaré Syndril i Zacaré Aktor: Zach Wyatt; Aktorka: Lizzie Annis Niebiańskie Bliźnięta. Przyszli na świat tej samej nocy, w tej samej wiosce, gdy na niebie przetaczała się kometa. Mimo, że urodziły ich inne matki, łączy ich więź rodzeństwa. Choć w wyniku tragicznych wydarzeń zostali rozdzieleni, ich ścieżki splotły się na nowo. Teraz muszą ze sobą współpracować, by przetrwać i ocalić świat. fot. Netflix Seanchai Seanchai Aktorka: Minnie Driver Narratorka serii. Zmiennokształtna kolekcjonerka starych opowieści, która posiada dar przemieszczania się w czasie i przestrzeni. fot. Netflix Jaskier Jaskier Aktor: Joey Batey Bard i przyjaciel Geralta z Rivii. 1200 lat po Koniunkcji Sfer Seanchai zwraca się do niego z nietypową prośbą. fot. Netflix

Data premiery

25 grudnia 2022 roku.

Wiedźmińskie uniwersum Netflixa – spin-offy

Mimo iż w głównym serialu panuje chaos, platforma nie chce skupić się na produkcji samego Wiedźmina i systematycznie rozwija swoje uniwersum. W jego skład mają wchodzić następujące produkcje:

Wiedźmin (sezon 1-4) – fanfikowa adaptacja opowiadań i sagi Andrzeja Sapkowskiego;

– fanfikowa adaptacja opowiadań i sagi Andrzeja Sapkowskiego; Wiedźmin: Zmora Wilka – film animowany opowiadający historię z młodości Vesemira;

– film animowany opowiadający historię z młodości Vesemira; Wiedźmin: Rodowód Krwi – prequel opowieści Sapkowskiego, którego akcja rozgrywa się 1200 lat przed historią Geralta z Rivii;

– prequel opowieści Sapkowskiego, którego akcja rozgrywa się 1200 lat przed historią Geralta z Rivii; Wiedźmin: Szczury – serial o losach młodych bandytów, do których krótko należy Ciri. Szczury pojawią się w 3. sezonie Wiedźmina. Na tę chwilę wiadomo, że Mistle zagra Christelle Elwin, Kayleigha – Fabian McCallum, Reef – Juliette Alexandra, a Iskrę – Aggy K. Adams.

