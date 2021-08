Wiedźmin: Zmora Wilka już dostępny na Netflix!

Najnowsza animacja Netflixa ponownie przenosi nas do świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego.

Już dziś na Netflix pojawił się długo wyczekiwany film animowany, który przenosi nas do świata Wiedźmina, wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego. Jeżeli jednak liczycie na kolejne odsłony przygód Geralta z Rivii, to czeka was rozczarowanie.

Ten trwający ponad 1 godzinę i 20 minut film przedstawi nam postać Vesemira. Animacja pokaże nam jak Vesemir stał się jednym z pogromców potworów na zlecenie. Zobaczymy jak wyrwał się on z biedy i wyruszły w drogę, kiedy na świecie pojawiły się nowe potwory. Jednak w obliczu zagrożenia musi stawić także czoła demonom swojej przeszłości.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu:

Wiedźmin: Zmora wilka to animacja w stylu anime, stworzona przez japońskie studio Mir. Wśród aktorów podkładających głosy postaciom znajdziemy takie nazwiska jak Theo James (seria Niezgodna, Underworld), czy Graham McTavish (Hobbit, Outlander, Wiedźmin). W obsadzie znaleźli się także Mary McDonnell, Lara Pulver, Tom Canton, David Errigo Jr., Jennifer Hale oraz Kari Wahlgren. Za reżyserię odpowiedzialny był Han Kwang Il.

