Wiedźmin: Zmora Wilka na nowym zwiastunie. Zobacz Vesemira w akcji

Twórcy opublikowali nowy zwiastun do animacji Wiedźmin: Zmora Wilka. Produkcja zadebiutuje na platformie Netflix 23 sierpnia.

Podczas tegorocznego WitcherConu otrzymaliśmy pierwszy zwiastun do animacji Wiedźmin: Zmora Wilka. Głównym bohaterem produkcji Netflixa będzie Vesemir. Dzisiaj twórcy opublikowali nowy materiał, na którym możemy zobaczyć starcie Wiedźmina z potworami.

Animacja zadebiutuje na platformie Netflix 23 sierpnia. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Kamila Prubana (Vesemir), Ewę Prus (Tetra) oraz Piotra Borowca, który udzieli głosu narratorowi.

Zobacz również:

Netflix także puścił oczko w stronę fanów gry. W animacji została odwzorowana jedna z najsłynniejszych scen z trzeciej części wiedźmińskiej trylogii.

Like father, like son pic.twitter.com/r7ZoqUUdTk — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) July 21, 2021

Do premiery animacji Wiedźmin: Zmora Wilka pozostał nieco ponad miesiąc. Do tego czasu powinniśmy otrzymać jeszcze co najmniej jeden materiał promocyjny.

Zobacz także: Elex 2 - poznaliśmy prawdopodobną datę premiery