Wiedźmin doczekał się filmu dokumentalnego na Netflix

Jeśli z niecierpliwością czekacie na premierę drugiego sezonu serialu Wiedźmin, to Netflix ma dla was niespodziankę - film dokumentalny.

Henry Cavill jako Wiedźmin Geralt z Rivii

"Jak powstawał Wiedźmin" to tytuł nowego filmu dokumentalnego, który pojawił się na platformie Netflix. Jeśli zatem jesteście ciekawi jak wyglądał casting do serialu bądź jak powstawały ballady Jaskra (w tym "Grosza daj wiedźminowi"), to koniecznie zajrzyjcie na Netflix.

Obejrzenie całości nie zajmie wam dużo czasu - "Jak powstawał Wiedźmin" trwa zaledwie 32 minuty. Warto przypomnieć, że aktorzy i cała ekipa serialowego Wiedźmina wróciło niedawno na plan. Henry Cavill zdążył się już nawet pochwalić zdjęciami z planu.

Henry Cavill podczas przygotowań do roli Wiedźmina

Niestety, przez pandemię koronawirusa, na drugi sezon serialu Wiedźmin przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Pierwotnie, jego premiera miała się odbyć pod koniec bieżącego roku. Obecnie spekuluje się, że dalsze przygody Geralta, Yennefer i Ciri poznamy dopiero w 2021 roku.

Jeśli jesteście ciekawi - co nas czeka w drugim sezonie, to koniecznie zajrzyjcie do naszego zbiorczego artykułu poświęconego ciekawostkom i faktom produkcji Netflixa.

