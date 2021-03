Wiedźmin na Netflix - wiemy, jak będzie wyglądać Dziki Gon w serialu

Do sieci trafiły kolejne zdjęcia z planu do drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Tym razem możemy przekonać się, jak prezentuje się Dziki Gon.

Regularnie trafiają do nas nowe wieści na temat drugiego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa. Choć do tej pory twórcy skutecznie strzegli informacji na temat historii drugiego sezonu, to możemy już potwierdzić, iż jeden z jego głównych wątków związany będzie z tajemniczymi jeźdźcami Dzikiego Gonu, którzy odgrywają jedną z kluczowych ról w całej sadze wiedźmińskiej Andrzeja Sapkowskiego, jak również w trylogii Wiedźmin od CD Projekt RED.

Jak donosi niezawodny serwis Redanian Intelligence - w drugim sezonie serialu Wiedźmin pojawi się Dziki Gon, którego uwaga najprawdopodobniej skupiona będzie na Ciri. Na dowód zdobytych informacji, autorzy serwisu przedstawili również nowe zdjęcia z planu, które przedstawiają, jak Dziki Gon będzie wyglądał w dziele Netflixa.

Jak widać, pod wieloma względami, zbroje jeźdźców przypominają te stworzone przez CD Projekt RED na potrzeby gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Widać zatem, że choć serial Netflixa bazuje głównie na powieściach Andrzeja Sapkowskiego, to nie zabraknie w nim inspiracji "grową" adaptacją przygód Geralta z Rivii i jego towarzyszy.

Prace nad drugim sezonem serialu Wiedźmin idą pełną parą. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to wielce prawdopodobne, iż już w tym roku dane nam będzie go oglądać na platformie Netflix.

Zobacz również: Wiemy kto zagra w nowej produkcji z uniwersum Wiedźmina!