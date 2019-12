Wiedźmin na szczycie list sprzedaży Steam i Amazon

Marka Wiedźmin jeszcze nigdy nie była tak popularna. Produkcja studia CD Projekt RED bije rekordy popularności na Steamie, natomiast tomy oryginalnej historii Geralta i Ciri autorstwa Andrzeja Sapkowskiego zdominowały Amazon. Brawo!

Serialowy Wiedźmin od Netflixa zadebiutował niespełna dwa tygodnie temu. Zdania na temat jego jakości są mocno podzielone, jedni chwalą, inni wytykają nawet najmniejsze błędy. Choć bez wątpienia dzieło Netflixa nie jest doskonałe, to w dużej mierze przyczyniło się do wzrostu zainteresowania całą franczyzą i to w niewiarygodny wręcz sposób.

Gra Wiedźmin 3: Dziki Gon wskoczyła na pierwsze miejsce wśród bestsellerów platformy Steam. Co więcej, w produkcję studia CD Projekt Red grało ostatnio w jednym momencie więcej osób, niż w dniu premiery. Według Steam Charts było to ponad 94,5 tysiąca osób, dla porównania, rekord z dnia premiery wynosił "zaledwie" 92,2 tysiąca graczy.

To jednak nie koniec dobrych wieści. Globalny sukces Dzikiego Gonu niespecjalnie nas już dziwi, z pewnością bardziej zaskakująca jest ogromna popularność oryginalnych powieści autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Angielskojęzyczne wydania poszczególnych tomów jego Wiedźmińskiej sagi sprzedają się na Amazonie tak dobrze, że wywindowały one Sapkowskiego na pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych autorów największej na świecie cyfrowej księgarni. Autor Wiedźmina na szycie listy znalazł się po raz pierwszy w historii, wyprzedził on przy tym tak popularnych pisarzy jak: J.K. Rowling, Dean Koontz czy Stephen King.

Powyższych wyników z całą pewnością nie udałoby się osiągnąć bez serialu Netflixa. Bez względu na jego ocenę, trzeba być mu wdzięcznym za pomoc w popularyzacji Wiedźmina, polskich twórców i kultury. Kto wie? Może znajdą się kolejni chętni na stworzenie adaptacji dzieł fantasy najbardziej utalentowanych polskich autorów, a tych mamy całe mnóstwo.

źródło: Steam/Amazon