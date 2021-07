Wiedźmin otrzyma kolejną znakomitą i absurdalnie drogą figurkę

Polskie studio CD Projekt RED zaprezentowało kolejną, limitowaną figurkę z serii Wiedźmin. Tym razem możemy podziwiać Yennefer z Vengerbergu w nowej roli.

Polskie studio udowodniło już, że potrafi robić nie tylko znakomite gry, ale również w imponujący sposób wykorzystywać posiadane przez siebie marki. Między innymi w tym celu powstał oficjalny sklep CD Projekt RED, gdzie znajdziecie wiele ciekawych gadżetów czy ubrań związanych z seriami gier Wiedźmin i Cyberpunk 2077. Najnowszym dodatkiem do portfolio sklepu jest nowa, ekskluzywna figurka, która w niezwykły sposób przedstawia czarodziejkę Yennefer z Vengerbergu.

CD Projekt zaprezentował pieczołowicie wykonaną figurkę "Kunoichi Yennefer". Wykonano ją z największą precyzją, przy wykorzystaniu najdroższych materiałów. Figurka wraz z podstawą mierzy 43 cm. Jak podkreślają twórcy, każdy egzemplarz jest ręcznie malowany i może różnić się nieznacznie od zaprezentowanego modelu. W zamian nabywcy "Kunoichi Yennefer" mają gwarancję, że otrzymują unikalną figurkę.

Tak twórcy przedstawiają swoją nową, niezwykłą wizję Yennefer z Vengerbergu:

Niewiele osób jest w stanie opanować wymagającą sztukę ninjutsu, ale dla Yennefer z Vengerbergu nie ma rzeczy niemożliwych. Jej spryt, zwinność i odwaga czynią ją niepokonaną kunoichi, która w najmniej spodziewanym momencie potrafi uderzyć z zabójczą precyzją. Ta epicka, 30-centymetrowa figurka to Yen w zupełnie nowym wcieleniu!

"Kunoichi Yennefer" trafi do sprzedaży już w grudniu tego roku. Jej cena potrafi jednak "zwalić z nóg", potencjalni nabywcy muszą przygotować 1450 złotych, jeśli chcą stać się posiadaczami figurki. Jeśli nowa wersja Yennefer urzekła was do tego stopnia, iż jesteście w stanie wydać taką kwotę, to przedsprzedaż tego wyjątkowego modelu już ruszyła.

