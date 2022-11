Wiedźmin otrzyma własne klocki i to jakie! LEGO może się schować

Wiedźmin wkracza na nowe terytorium, tym razem studio CD Projekt RED potwierdziło powstanie wyjątkowych klocków inspirowanych grą Wiedźmin 3: Dziki Gon.

CD Projekt RED ciągle szuka sposobów na promocję swoich marek i dotarcie z nimi do nowych odbiorców. Ostatnio znakomitym tego przykładem był serial Cyberpunk Edgerunners, który powstał we współpracy z Netflixem. Dzięki licznym partnerstwom możemy również liczyć na gadżety, ubrania, figurki kolekcjonerskie czy gry planszowe inspirowane Wiedźminem i Cyberpunkiem. CD Projekt RED właśnie poinformowało o kolejnej współpracy. Tym razem polski deweloper połączył siły z firmą Mega Construx, która słynie z tworzenie zestawów klocków inspirowanych słynnymi markami.

Klocki inspirowane grą Wiedźmin 3: Dziki Gon

Owocem współpracy CD Projekt RED i Mega Construx będzie zestaw klocków inspirowany grą Wiedźmin 3: Dziki Gon, a konkretnie starciem Geralta z Gryfem. W skład zestawy wejdzie zatem figurka Wiedźmina, imponujących rozmiarów potwór, a także chata, w której łowca będzie mógł odpocząć po dobrej walce.

Niestety nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery i ceny zestawu. CD Projekt RED zdradziło jedynie na swoim oficjalnym koncie na Twiterze, że klocki powinny trafić do sprzedaży niebawem. Miejmy nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Dla wielu graczy może być to znakomita alternatywa na prezent świąteczny zamiast klocków LEGO.

Sporo się ostatnio dzieje wokół marki Wiedźmin. Już 14 grudnia zadebiutuje aktualizacja next-gen dla Wiedźmin 3: Dziki Gon. Oprócz tego trwają prace nad pełnoprawną, czwartą częścią serii oraz remake'iem pierwszej odsłony. Widać wyraźnie, że CD Projekt RED ma bardzo ambitne plany.