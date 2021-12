"Wiedźmin" powraca! Sprawdź nowości Netflix w tym tygodniu!

Wśród premier Netflixa na najbliższe siedem dni na czoło zdecydowanie wysuwa się drugi sezon "Wiedźmina". Sprawdźcie, co jeszcze przygotowała dla nas platforma.

W tym tygodniu największymi premierami w ofercie Netflixa zdecydowanie będą nowości serialowe. Na pierwszy plan wysuwa się drugi sezon Wiedźmina, który zostanie nam udostępniony już w najbliższy piątek. Warto także podkreślić Supermarket, który w środę powróci z szóstym sezonem. Nie zabraknie także nowości filmowych, wśród których znajdziemy tegorocznego kandydata do Oskara The Hand of God Paolo Sorentino.

Wiedźmin

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna — dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Polska

: Stany Zjednoczone, Polska Twórcy : Lauren Schmidt

: Lauren Schmidt Gatunek : fantasy, przygodowy

: fantasy, przygodowy Obsada : Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Burning, Anna Schaffer, Mimi Ndiweni, Adam Levy, Therica Wilson-Read

: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Burning, Anna Schaffer, Mimi Ndiweni, Adam Levy, Therica Wilson-Read Data premiery drugiego sezonu: 17 grudnia

The Hand of God

Uhonorowany Oscarem scenarzysta i reżyser Paolo Sorrentino („Boski”, „Wielkie piękno”, „Młody papież”) przedstawia historię młodego Fabietto Schisy, osadzoną w niespokojnym Neapolu lat 80. „To była ręka Boga” to opowieść, w której nieoczekiwane chwile radości, jak przybycie piłkarskiej legendy Diego Maradony, przeplatają się z równie nieoczekiwanymi tragediami. Los rozdaje karty, łzy i śmiech mieszają się ze sobą, a splot wydarzeń kształtuje przyszłość Fabietto. Sorrentino powraca do domu, aby opowiedzieć najbardziej osobistą ze swoich historii, osnutą wokół par tematów: losu i rodziny, sportu i kina, miłości i straty.

Kraj produkcji : Włochy, Stany Zjednoczone

: Włochy, Stany Zjednoczone Reżyseria : Paolo Sorrentino

: Paolo Sorrentino Scenariusz : Paolo Sorrentino

: Paolo Sorrentino Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo

: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo Data premiery: 15 grudnia

I że cię nie opuszczę

On kocha, lubi, a ona... zapomina. Młode małżeństwo bierze udział w zdarzeniu, które na zawsze odmieni ich życie. W jego wyniku śliczna Paige traci pamięć, a mąż staje się dla niej obcym mężczyzną. Leo musi sprawić, by żona po raz drugi zakochała się w nim bez pamięci. Czeka ich druga pierwsza randka i drugi pierwszy pocałunek, więc nie obędzie się bez śmiechu i wzruszeń. Czy przysięga "i że cię nie opuszczę" odzyska swoją moc?

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Australia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Australia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania Reżyseria : Michael Sucsy

: Michael Sucsy Scenariusz : Abby Kohn, Marc Silverstein, Michael Sucsy, Jason Katims

: Abby Kohn, Marc Silverstein, Michael Sucsy, Jason Katims Gatunek : melodramat

: melodramat Obsada : Rachel McAdams, Channing Tatun, Tatiana Maslany, Sam Neill, Jessica Lange, Jessica McNamee, Wendy Crewson

: Rachel McAdams, Channing Tatun, Tatiana Maslany, Sam Neill, Jessica Lange, Jessica McNamee, Wendy Crewson Data premiery: 15 grudnia

Wszystkie premiery tego tygodnia na Netflix:

wtorek (14 grudnia)

Russell Howard: Lubricant

Rodzina Plus [sezon 4]

Super Gwiazdka: Z błyskiem w Nowy Rok

The Future Diary

środa (15 grudnia)

Supermarket [sezon 6]

I że cię nie opuszczę

The Hand of God

Szkoła dla elity - krótkie historie: Philippe Caye Felipe [sezon 1]

Agentki z Tampa Bay [sezon 1]

137 strzałów

czwartek (16 grudnia)

Kalifornijskie święta: Światła miasta

Nigeryjskie święta

Z rozdymką przez rafę koralową

Aggretsuko [sezon 4]

piątek (17 grudnia)

Wiedźmin [sezon 2]

Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci [sezon 6]

Rozparowani [sezon 1]

Psalm 21

Ronaldo vs. Messi

Formentera

Gardenia: Zanim opadnie ostatnia kurtyna

Klaus Abberger: Jak wykreować burmistrza

sobota (18 grudnia)

Piekło singli

niedziela (19 grudnia)

Co się zdarzyło w Oslo [sezon 1]

