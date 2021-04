Wiedźmin - serial od Netflix traci odtwórczynię głównej roli

Czarne chmury zbierają się na serialowym uniwersum Wiedźmina od Netflix. Obsada The Witcher: Blood Origin właśnie się uszczupliła.

Po sukcesie pierwszego sezonu serialu Wiedźmin, Netflix bardzo szybko zdecydował się na stworzenie całego serialowego uniwersum. Oprócz kolejnego sezonu przygód Geralta, Yennefer i Ciri, czeka na nas również animacja The Witcher: Nightmare of the Wolf (Wiedźmin: Zmora Wilka) oraz serial aktorski The Witcher: Blood Origin. Ten ostatni miał opowiadać historię pierwszych Wiedźminów, a w główną rolę - Éile, miała wcielić się Jodie Turner-Smith. Niestety jest to już nieaktualne.

Jodie Turner-Smith

Jak poinformowali przedstawiciele Netflix aktorka nie jest już zaangażowana w produkcję serialu The Witcher: Blood Origin. Skąd tak nagła i drastyczna decyzja dotycząca obsady? Otóż okazuje się, że inicjatywa wyszła od samej Jodie Turner-Smith, która ze względu na przedłużające się zdjęcia była zmuszona zrezygnować z udziału w serialu.

Ze względu na zmianę w harmonogramie produkcji The Witcher: Blood Origin, niestety Jodie Turner-Smith nie będzie już mogła kontynuować pracy nad rolą Éile. - Netflix

Kto zastąpi aktorkę? Tego niestety nie ujawniono, ale możemy być pewni, że decyzja aktorki znacząco wpłynie na cały proces produkcji serialu i na jego rychłą premierę nie mamy co liczyć.

Coraz więcej wskazuje na to, że Netflix ma problemy z realizacją projektów z uniwersum Wiedźmina. Co więcej, włodarze platformy ponoć nie są zadowoleni z dotychczasowych efektów prac poszczególnych zespołów i jak donosi redakcja serwisu Redanian Intelligence - "Netflix planuje duże zmiany we wszystkich produkcjach związanych z marką Wiedźmin".

Cóż, póki co pozostaje nam trzymać kciuki za drugi sezon głównego serialu i animację The Witcher: Nightmare of the Wolf. Obecnie to one wydają się być na znacznie lepszej drodze do debiutu niż The Witcher: Blood Origin.

