Wiedźmin, sezon 3 - kiedy premiera, obsada, fabuła. Wszystko, co wiemy o serialu od Netflix

Zastanawiasz się, kiedy będzie premiera 3 sezonu Wiedźmina, kogo zobaczymy w obsadzie oraz jaką historię opowie Netflix? W jednym miejscu zbieramy najważniejsze informacje o serialu.

Spis treści

"Wiedźmin" to amerykańsko-polski serial, który jest adaptacją cyklu książek fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Tytułowy wiedźmin, to w rzeczywistości Geralt z Rivii, którego codziennością jest zabijanie potworów. Akcję produkcji osadzono w inspirowanej średniowieczem krainie znanej jako Kontynent. Premiera drugiego sezonu produkcji odbyła się 17 grudnia, więc twórcy udostępnili materiał dodatkowy, który ma przybliżyć fanom, co się działo za kulisami powstawania kontynuacji.

fot. Jay Maidment/Netflix

Wiedźmin

Lauren Schmidt Hissrich

Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, podąża ścieżką przeznaczenia w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.

Twórczyni: Lauren Schmidt Hissrich

Lauren Schmidt Hissrich Obsada: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Jodhi May, MyAnna Buring, Joey Batey, Eamon Farre, imi M Khayisa, Bjorn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Wilson Mbomio Anna Shaffer

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Jodhi May, MyAnna Buring, Joey Batey, Eamon Farre, imi M Khayisa, Bjorn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Wilson Mbomio Anna Shaffer Gatunek: Fantasy, Dramat

Fantasy, Dramat Kategorie: Emocjonujący

Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Fabuła

Pierwszy sezon serialu został zrealizowany na podstawie wybranych opowiadań ze zbiorów "Miecz przeznaczenia" i "Ostatnie życzenie". Generalnie każdy fan, który miał już do czynienia z uniwersum wiedźmina, czy to w postaci książek, czy serii gier, wie, co się dzieje na ekranie. Niestety, dla zupełnie niezaznajomionych widzów pierwszy sezon posiada chaotyczną narrację powodującą problemy z połapaniem się w linii czasowej produkcji. Działo się to głównie ze względu na to, że producenci starali się prowadzić równolegle trzy przewodnie wątki mające miejsce na przestrzeni wielu lat bez żadnej chronologii. Dopiero w ostatnich odcinkach losy bohaterów się splotły, a tym samym, zrównały się w czasie.

Zobacz również:

fot. Jay Maidment/Netflix

Naturalnie więc drugi sezon kontynuuje opowieść od tego momentu, przez co nie napotykamy już różnic w czasie, pomijając oczywiście retrospekcje. Teoretycznie więc problem poczucia chaosu powinien zniknąć, prawda? Otóż, niestety, nie. Jedno jednak trzeba oddać twórcom — historia Geralta z Rivii nie jest łatwa do ukazania za pomocą liniowej opowieści ze względu na liczne warstwy nakładających się kontekstów. Mimo to spróbowali po raz drugi i tym razem, porównując to z pierwszym sezonem, wyszło o niebo lepiej.

fot. Jay Maidment/Netflix

Czego zaś możemy spodziewać się po trzecim sezonie produkcji? Na pewno kontynuacji niedomkniętych wątków. Na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić jakby mogło się to odbyć, skoro drugi sezon zakończył się tak burzliwie. Jedno wiemy na pewno, będzie się działo.

Aktorzy

W trzecim sezonie "Wiedźmina" z pewnością możemy liczyć na kontynuację ról głównych. Przede wszystkim na dużym ekranie pojawią się: Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) i Freya Allan (Ciri). Poza nimi z pewnością zobaczymy: Joeya Bateya (Jaskier), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Annę Shaffer (Triss Merigold), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Eamona Farrena (Cahir), Toma Cantona (Filavandrel aén Fidháil), Mecia Simson (Francesca Findabair) oraz Wilsona Radjou-Pujalte (Dara).

fot. Jay Maidment/Netflix

Aktualizacja 28.12.2021

Twórcy serialu udostępnili krótkie wideo, na którym można posłuchać showrunnerkę Laurę Schmidt Hissrich odpowiadającą na kluczowe pytania dotyczące drugiego i trzeciego sezonu serialu "Wiedźmin".

Showrunnerka Wiedźmina Lauren Schmidt Hissrich odpowiada na wszystkie palące pytania z drugiego sezonu, w tym wyjaśnia więcej szczegółów dotyczących ujawnienia Emhyra, jak wyglądały przygotowywania Dijkstry i Filippy Eilhart do drugiego sezonu oraz jak serial ma wpływ na nadchodzący prequel "Wiedźmin: Rodowód krwi". Dodatkowo dokładamy wszelkich starań, aby dowiedzieć się, czego można się spodziewać po premierze 3. sezonu Wiedźmina.

Data premiery - aktualizacja 10.01.2022

Według informacji opublikowanych przez serwis Redanian Intelligence zdjęcia do trzeciego sezonu Wiedźmina rozpoczną się w marcu tego roku. Wcześniej mówiło się o możliwości wejścia na plan jeszcze w lutym, jednak z różnych powodów ta data została zmieniona. Prace przedprodukcyjne wystartują jeszcze w tym miesiącu.

Jeśli nic nie stanie aktorom oraz ekipie na drodze, prace na planie powinny zakończyć się w okolicach sierpnia tego roku, więc kolejnego sezonu Wiedźmina nie mamy się co spodziewać wcześniej, niż na wiosnę 2023.

Scenariusz kolejnego sezonu jest już w pełni gotowy. Freya Allan, która wciela się w rolę Ciri, po przeczytaniu materiału stwierdziła wprost, że jest fantastyczny. Nie zostaje nam nic innego, jak czekać na nowe informacje i mieć nadzieje, że sytuacja na świecie nie pokrzyżuje twórcom planów, abyśmy mogli jak najszybciej wrócić do tego fantastycznego świata.

Lauren Hissrich o postaciach kobiecych w Wiedźminie

W rozmowie z 1883 Magazine showrunnerka Wiedźmina Lauren S. Hissrich potwierdziła, że szczególną rolę przykłada do postaci kobiecych w serialu. Jak sama mówi, uwielbiała je już w trakcie czytania książek.

Uważam, że postacie kobiece u Sapkowskiego są niesamowicie silne. Są przedstawiane w sposób, którego nie widziałam jeszcze w fantastyce. Nie są wyidealizowane. Nie są idealne. Ich wady prowadzą do ich największych atutów. Myślę, że to naprawdę piękna reprezentacja kobiet. Chciałam wziąć te kobiety i upewnić się, że pozostaną w centrum naszych historii obok Geralta. Choć były silne, nie zawsze były przedstawiane ze swojej własnej perspektywy. Zostały przedstawiane przez Geralta. To tylko kwestia punktu widzenia narratora. Wchodząc jako kobieta, która opowiada historię, chciałam się upewnić, że obiektyw jest skierowany na nie w równym stopniu co na Geralta, ponieważ mocno wierzę, że im ciekawsze są wszystkie nasze postacie, tym lepsze są ich interakcje.

Możemy się spodziewać, że w 3 sezonie Wiedźmina postacie kobiece odegrają jeszcze większą rolę. Wiemy np. że Lauren Hissrich chce pokazać w kontynuacji więcej wątków LGBTQ+, które mają dotyczyć m.in. Filippy Eilhart. Co więcej, odważniej przedstawiony ma być także temat seksualności Ciri.

Preprodukcja 3 sezonu rusza [Aktualizacja 28.01.2022]

Osoby pracujące nad 3 sezonem Wiedźmina powoli zaczynają zjeżdżać się do Wielkiej Brytanii w celu rozpoczęcia prac nad serialem. W jednym z wpisów na Facebooku, Tomasz Bagiński potwierdził swoją obecność podczas prac nad widowiskiem.

Żegnam Budapeszt. Witam Londyn. Gdzie są moje wakacje? Serio, po S03 znikam ze świata na miesiąc. Czas się zachować jak polski celebryta i zacząć pisać odklejone wrzutki fejsbukowe z hamaka na Zanzibarze. Na razie pozdrawiam rodaków mieszkających w okolicach Windsoru i Ascot, bo pewnie tam będzie można natknąć się na moją łysą głowę w najbliższym czasie.

Facebookowy wpis Tomasza Bagińskiego (fot. Facebook/Tomek Bagiński)

W 3 sezonie pojawi się przeciwnik dobrze znany fanom książek [Aktualizacja 17.02.2022]

W 3 sezonie Wiedźmina możemy zobaczyć kolejnego przeciwnika, który jest doskonale znany fanom książek. Chodzi konkretnie o Ralfa Blundera, znanego także jako "Profesor". To on w "Czasie pogardy" wraz ze swoimi ludźmi ścigał Ciri i Yennefer. Profesora mogliśmy zobaczyć też w pierwszej części gry od CD Projekt RED.

Te informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez twórców. Serwis Rednian Intelligence udostępnił krótki fragment skryptu, który prawdopodobnie pochodzi z przesłuchań do roli. Mozę to świadczyć o tym, że Netflix dopiero szuka aktora, który wcieli się w tą postać.

10 nowych postaci w 3 sezonie! [Aktualizacja 21.02.2022]

Serwis Redanian Intelligence podzielił się listą nowych postaci, które pojawią się w 3 sezonie Wiedźmina. Aktualnie trwają poszukiwania aktorów, którzy odegrają role.

Marylebone - Marylebone jest opisywana jako osoba, która "posiada nie tylko ostry jak brzytwa dowcip, ale także szybkie ostrze. Jej wiek zaprzecza jej doświadczeniu, ponieważ została zmuszona do szybkiego dojrzewania i uczenia się, jak przetrwać w okrutnym świecie".

- Marylebone jest opisywana jako osoba, która "posiada nie tylko ostry jak brzytwa dowcip, ale także szybkie ostrze. Jej wiek zaprzecza jej doświadczeniu, ponieważ została zmuszona do szybkiego dojrzewania i uczenia się, jak przetrwać w okrutnym świecie". Picadilly - opisywany jako "człowiek, który zajmuje drugie miejsce na tronie, ale wydaje się bardziej skłonny do stylu życia gracza niż polityka. Chociaż wydaje się beztroski, jest dość sprytny w strategii i niewzruszony".

- opisywany jako "człowiek, który zajmuje drugie miejsce na tronie, ale wydaje się bardziej skłonny do stylu życia gracza niż polityka. Chociaż wydaje się beztroski, jest dość sprytny w strategii i niewzruszony". Angel (Aplegatt) - opisywany jako mężczyzna w średnim wieku, który jest już zmęczony tym, co zobaczył. Do tej pory był posłańcem konnym. Na pewnym etapie życia usłyszał "coś, co zrewolucjonizowało jego poglądy".

- opisywany jako mężczyzna w średnim wieku, który jest już zmęczony tym, co zobaczył. Do tej pory był posłańcem konnym. Na pewnym etapie życia usłyszał "coś, co zrewolucjonizowało jego poglądy". Maida Vale - potężna kobieta, członkini grupy, z którą lepiej nie zadzierać. Maida Vale to prawdopodobnie znana z książek MArgarita Laux-Antille.

- potężna kobieta, członkini grupy, z którą lepiej nie zadzierać. Maida Vale to prawdopodobnie znana z książek MArgarita Laux-Antille. Parsons - dziewczyna, która będzie prawdopodobnie "fałszywą Ciri", politycznym pionkiem na usługach Emhyra.

- dziewczyna, która będzie prawdopodobnie "fałszywą Ciri", politycznym pionkiem na usługach Emhyra. Greenwitch - do tej roli poszukiwany jest dwudziestokilkuletni aktor. Redanian Intelligence twierdzi, że może to być Giselher, lider Szczurów, którego życie zostanie pokazane na początku "kariery".

- do tej roli poszukiwany jest dwudziestokilkuletni aktor. Redanian Intelligence twierdzi, że może to być Giselher, lider Szczurów, którego życie zostanie pokazane na początku "kariery". Hampstead - kobieta, która tkwi w małżeństwie pozbawionym miłości. Prowadzi dworskie życie, jednak nikt nie zwraca uwagi na jej opinie. Według Redanian Intelligence może to być Hedwig z Malleore, żona Vizimira i królowa Redanii.

- kobieta, która tkwi w małżeństwie pozbawionym miłości. Prowadzi dworskie życie, jednak nikt nie zwraca uwagi na jej opinie. Według Redanian Intelligence może to być Hedwig z Malleore, żona Vizimira i królowa Redanii. Euston - do roli poszukiwana jest dwudziestokilkuletnia aktorka. Pokojówka, która z wyglądu jest nieśmiała, jednak z charakteru zabójczo nieprzewidywalna.

- do roli poszukiwana jest dwudziestokilkuletnia aktorka. Pokojówka, która z wyglądu jest nieśmiała, jednak z charakteru zabójczo nieprzewidywalna. Victoria - Victoria została opisana bardzo krótko. Wolny duch, której temperament jest bardzo gorący, jednak jest przy tym niesamowicie życzliwa.

- Victoria została opisana bardzo krótko. Wolny duch, której temperament jest bardzo gorący, jednak jest przy tym niesamowicie życzliwa. Richmond - dziewczyna, która jest muzykiem i zarabia na życie sprzedając instrumenty.

Znamy nazwiska dwóch reżyserów 3 sezonu Wiedźmina [Aktualizacja 22.02.2022]

Poznaliśmy nazwiska dwóch reżyserów, którzy będą zaangażowani w proces tworzenia 3 sezonu Wiedźmina. Pierwszy z nich to Stephen Surjik, który miał już okazję pracować przy serialu. To on wyreżyserował m.in. otwierający odcinek 2 sezonu o nazwie "Ziarno prawdy", który jest przez wiele osób określany mianem najlepszego epizodu całej serii. Surjik wcześniej pracował także przy takich produkcjach jak Umbrella Academy czy Daredevil.

Kolejny reżyser jest zupełnie nowy w obsadzie twórców Wiedźmina. Loni Peristere nie miał wcześniej zawodowej styczności z uniwersum Geralta, jednak w przeszłości pracował przy takich produkcjach jak m.in. Seria niefortunnych zdarzeń, Banshee czy American Horror Story.

Te dwa nazwiska to zapewne jeszcze nie koniec. W poprzednie dwa sezony było zaangażowanych po 4 głównych reżyserów. Możemy się spodziewać, że w przypadku trzeciego sezonu będzie podobnie. Na kolejne informacje musimy jednak jeszcze poczekać.

Twórcy udostępnili także na Twitterze zakulisowy materiał, który pokazuje, w jaki sposób tworzone są bestie i charakteryzacja na potrzeby serialu.

Making monsters is all in a day's work for the team behind The Witcher's prosthetics... pic.twitter.com/JmroOHp4Gj — The Witcher (@witchernetflix) February 22, 2022

Kolejna aktorka dołączyła do obsady [Aktualizacja 15.03.2022]

Do obsady 3 sezonu Wiedźmina dołączyła młoda, początkująca aktorka Safiyya Ingar. W związku z tym, że prace nad nową serią są jeszcze w okresie preprodukcyjnym, wiele rzeczy owianych jest tajemnicą. Podobnie jest z rolą, w jaką wcieli się Saffiya. Jednak według serwisu Redanian Intelligence, aktorka może wcielić się w postać Milvy. Dołączyła ona do Geralta w momencie, kiedy ten wyruszył na poszukiwanie Ciri.

Zdjęcia na planie 3 sezonu rozpoczęte [Aktualizacja 30.03.2022]

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ekipa filmowa pojawiła się na planie kolejnego sezonu Wiedźmina. Pojawiły się doniesienia, że zostali zauważeni w Słowenii. Co więcej, Henry Cavill na swoim koncie na Instagramie dodał zdjęcie przedstawiające serialową Płotkę. Zdjęcia do nowej serii mają potrwać do jesieni.

Netflix publikuje pierwsze zdjęcie z planu [Aktualizacja 4.04.2022]

Na swoich kontach w serwisach społecznościowych Netflix opublikował pierwsze zdjęcie z planu trzeciego sezonu Wiedźmina. Od teraz możemy już oficjalnie mówić, że produkcja ruszyła pełną parą. Tak jak informowaliśmy kilka dni temu, zdjęcia mają potrwać do jesieni.

Zjazd rodzinny, na który czekaliśmy. Ruszyły zdjęcia do 3. sezonu Wiedźmina! pic.twitter.com/STW4f8kLJZ — Netflix Polska (@NetflixPL) April 4, 2022

Nowe zdjęcia z planu 3 sezonu [Aktualizacja 8.04.2022]

W serwisie Redanian Intelligence pojawiły się nowe zdjęcia z planu trzeciego sezonu Wiedźmina. Zostały one wykonane na chorwackiej plaży Zala Stara Baska.

fot. Nel Pavletic/Pixsell fot. Nel Pavletic/Pixsell fot. Nel Pavletic/Pixsell fot. Nel Pavletic/Pixsell fot. Nel Pavletic/Pixsell fot. Nel Pavletic/Pixsell fot. Nel Pavletic/Pixsell

Netflix przedstawia nowych aktorów [14.04.2022]

Netflix przedstawił właśnie nowych aktorów, jacy pojawią się w trzecim sezonie Wiedźmina. Na ekranach zobaczymy:

Robbie Amell - Gallatin

- Gallatin Meng'er Zhang - Milva

- Milva Hugh Skinner - książe Radovid

- książe Radovid Christelle Elwin - Mistle

Witamy na Kontynencie! Poznajcie nowych członków obsady 3. sezonu Wiedźmina pic.twitter.com/xrULS2K92a — Netflix Polska (@NetflixPL) April 14, 2022

Nowe zdjęcia z planu [26.04.2022]

W serwisie Redanian Intelligence pojawiły się nowe zdjęcia z planu 3 sezonu Wiedźmina. Fotografie zostały wykonane w okolicach Strawberry Hill Pond. Przedstawiają one wątek święta Belleteyn, który został wcześniej pominięty.

fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence

Zdjęcie dodał także Steve Graub, jeden z producentów serialu.

Nowe aktorki na planie serialu. Czy to potężne czarodziejki? [18.05.2022]

Na planie 3 sezonu Wiedźmina zostały zauważone dwie nowe aktorki. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Redanian Intelligence, zagrają one potężne czarodziejki.

Safiyyi Ingar - Keira Metz

- Keira Metz Rochelle Rose - Margarita Laux-Antilla

Wcześniej pojawiały się informacje, że Safiyyi Ingar może zagrać postać Milvy, jednak ta rola została obsadzona przez Meng'er Zhang.

Season 3 of #TheWitcher Finds Two Powerful Sorceresseshttps://t.co/Q8dYsyJ2iu — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) May 17, 2022

Walka Geralta z Vilgefortzem w 3 sezonie [27.06.2022]

Serwis Redanian Intelligence potwierdził, że w 3 sezonie dojdzie do walki Geralta z potężnym czarodziejem Vilgefortzem. Skąd to wiadomo. W sieci pojawiły się zdjęcia, które przedstawiają prace nad tą sceną. Aktualnie serial kręcony jest w Walii.

fot. Redanian Intelligence fot. Redanian Intelligence

Vilgefortz to potężny czarodziej, który był przywódcą magów w II bitwie o Sodden.

Polka zagra w 3 sezonie Wiedźmina! Nowe informacje z planu [05.07.2022]

Serwis Redanian Intelligence opublikował nowe informacje na temat obsady trzeciego sezonu Wiedźmina od Netflix. W serialu zobaczymy 6 nowych twarzy. Jedną z aktorem jest nasza rodaczka, Michalina Odrzańska, którą możemy znać z takich produkcji, jak m.in. Pajęczyna, Obywatel Jones, Miasto 44 czy Córki Dancingu. Nie ma niestety więcej szczegółów dotyczących roli. Wiadomo jedynie, że zagra jedną z czarodziejek. Kto nowy pojawi się w Wiedźminie?

Ryan Hayes

Michalina Olszańska

Kate Winter

Martyu Ellis

Harvey Quinn

Poppy Almond

Nowa obsada 3 sezonu Wiedźmina (fot. Redanian Intelligence)

To jednak jeszcze nie koniec nowości. W sieci pojawiły się także zdjęcia, które zdradzają, że w 3 sezonie dojdzie do walki Geralta, Ciri i Yennefer przeciwko Rience'owi. Na zdjęciach możemy zobaczyć ślady ognia, które są charakterystycznym stylem walki czarodzieja. Co ważne, w książkach nie doszło do tej konfrontacji.