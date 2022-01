Wiedźmin sezon 3 - wszystko co wiemy o kontynuacji serialu [10.01.2022]

To nie jest tajemnicą: z pewnością powstanie trzeci sezon serialu "Wiedźmin"! Z tej okazji postanowiliśmy zebrać dla Was wszystkie informacje w jednym miejscu i aktualizować je na bieżąco.

Spis treści

"Wiedźmin" to amerykańsko-polski serial, który jest adaptacją cyklu książek fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Tytułowy wiedźmin, to w rzeczywistości Geralt z Rivii, którego codziennością jest zabijanie potworów. Akcję produkcji osadzono w inspirowanej średniowieczem krainie znanej jako Kontynent. Premiera drugiego sezonu produkcji odbyła się 17 grudnia, więc twórcy udostępnili materiał dodatkowy, który ma przybliżyć fanom, co się działo za kulisami powstawania kontynuacji.

fot. Jay Maidment/Netflix

Fabuła

Pierwszy sezon serialu został zrealizowany na podstawie wybranych opowiadań ze zbiorów "Miecz przeznaczenia" i "Ostatnie życzenie". Generalnie każdy fan, który miał już do czynienia z uniwersum wiedźmina, czy to w postaci książek, czy serii gier, wie, co się dzieje na ekranie. Niestety, dla zupełnie niezaznajomionych widzów pierwszy sezon posiada chaotyczną narrację powodującą problemy z połapaniem się w linii czasowej produkcji. Działo się to głównie ze względu na to, że producenci starali się prowadzić równolegle trzy przewodnie wątki mające miejsce na przestrzeni wielu lat bez żadnej chronologii. Dopiero w ostatnich odcinkach losy bohaterów się splotły, a tym samym, zrównały się w czasie.

fot. Jay Maidment/Netflix

Naturalnie więc drugi sezon kontynuuje opowieść od tego momentu, przez co nie napotykamy już różnic w czasie, pomijając oczywiście retrospekcje. Teoretycznie więc problem poczucia chaosu powinien zniknąć, prawda? Otóż, niestety, nie. Jedno jednak trzeba oddać twórcom — historia Geralta z Rivii nie jest łatwa do ukazania za pomocą liniowej opowieści ze względu na liczne warstwy nakładających się kontekstów. Mimo to spróbowali po raz drugi i tym razem, porównując to z pierwszym sezonem, wyszło o niebo lepiej.

fot. Jay Maidment/Netflix

Czego zaś możemy spodziewać się po trzecim sezonie produkcji? Na pewno kontynuacji niedomkniętych wątków. Na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić jakby mogło się to odbyć, skoro drugi sezon zakończył się tak burzliwie. Jedno wiemy na pewno, będzie się działo.

Aktorzy

W trzecim sezonie "Wiedźmina" z pewnością możemy liczyć na kontynuację ról głównych. Przede wszystkim na dużym ekranie pojawią się: Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) i Freya Allan (Ciri). Poza nimi z pewnością zobaczymy: Joeya Bateya (Jaskier), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Annę Shaffer (Triss Merigold), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Eamona Farrena (Cahir), Toma Cantona (Filavandrel aén Fidháil), Mecia Simson (Francesca Findabair) oraz Wilsona Radjou-Pujalte (Dara).

fot. Jay Maidment/Netflix

Aktualizacja 28.12.2021

Twórcy serialu udostępnili krótkie wideo, na którym można posłuchać showrunnerkę Laurę Schmidt Hissrich odpowiadającą na kluczowe pytania dotyczące drugiego i trzeciego sezonu serialu "Wiedźmin".

Showrunnerka Wiedźmina Lauren Schmidt Hissrich odpowiada na wszystkie palące pytania z drugiego sezonu, w tym wyjaśnia więcej szczegółów dotyczących ujawnienia Emhyra, jak wyglądały przygotowywania Dijkstry i Filippy Eilhart do drugiego sezonu oraz jak serial ma wpływ na nadchodzący prequel "Wiedźmin: Rodowód krwi". Dodatkowo dokładamy wszelkich starań, aby dowiedzieć się, czego można się spodziewać po premierze 3. sezonu Wiedźmina.

Data premiery - aktualizacja 10.01.2022

Według informacji opublikowanych przez serwis Redanian Intelligence zdjęcia do trzeciego sezonu Wiedźmina rozpoczną się w marcu tego roku. Wcześniej mówiło się o możliwości wejścia na plan jeszcze w lutym, jednak z różnych powodów ta data została zmieniona. Prace przedprodukcyjne wystartują jeszcze w tym miesiącu.

Jeśli nic nie stanie aktorom oraz ekipie na drodze, prace na planie powinny zakończyć się w okolicach sierpnia tego roku, więc kolejnego sezonu Wiedźmina nie mamy się co spodziewać wcześniej, niż na wiosnę 2023.

Scenariusz kolejnego sezonu jest już w pełni gotowy. Freya Allan, która wciela się w rolę Ciri, po przeczytaniu materiału stwierdziła wprost, że jest fantastyczny. Nie zostaje nam nic innego, jak czekać na nowe informacje i mieć nadzieje, że sytuacja na świecie nie pokrzyżuje twórcom planów, abyśmy mogli jak najszybciej wrócić do tego fantastycznego świata.