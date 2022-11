Wiedźmin, sezon 4 - data premiery, obsada, ciekawostki. Henry Cavill opuszcza serial, kto go zastąpi?

Wciąż czekamy jeszcze na premierę 3 sezonu Wiedźmina od Netflix. Jego premiera zaplanowana jest na lato 2023. W tym momencie wiadomo już jednak, że powstanie także 4 seria. Co więcej, sam serial czekają spore zmiany.

Nie jest znana jeszcze data premiery 4 sezonu Wiedźmina na Netflix. Platforma aktualnie tylko potwierdziła, że kolejna seria została zamówiona. Debiut 3 sezonu zaplanowany jest na lato 2023. Jeżeli nic się nie zmieni, pomiędzy 2 i 3 sezonem będzie 1,5 roku przerwy. W przypadku 1 i 2 serii, były to równe 2 lata. Możemy się więc spodziewać, że 4 sezon zadebiutuje pod koniec 2024 roku, lub w okolicach połowy 2025.

Ciężko jest jednoznacznie określić, o czym będzie 4 sezon Wiedźmina. Do premiery 3 części pozostało jeszcze sporo czasu. To, jak zakończy się nadchodząca opowieść będzie miało wpływ na to, jak rozpocznie się kolejna. Możemy się jednak spodziewać, że fabuła oparta będzie na kolejnej powieści Andrzeja Sapkowskiego. Tym razem czas na Chrzest Ognia, który opowiada m.in. o wojnie Nilfgaardu z Królestwami Północy.

Największą zmianą, jaką zobaczymy w 4 sezonie to inny aktor, którego zobaczymy w głównej roli, czyli w roli Geralta z Rivii. Netflix oraz Henry Cavill poinformowali o tym, że aktor rezygnuje z obsadzenia tej roli. Na jego miejscu pojawi się Liam Hemsworth.

W ogłoszeniu Netflixa możemy przeczytać:

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!



