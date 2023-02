Wiedźmin w Afryce, czyli nowy serial Netflixa. Oto spin-off serii o Geralcie i Ciri

Netflix, niezrażony spektakularną klęskę Rodowodu Krwi, dalej rozwija swoje wiedźmińskie uniwersum. Już niedługo rozpoczną się zdjęcia do kolejnego spin-offu poszerzającego świat Geralta. Przekonajcie się, co już wiadomo na temat nowego serialu.

Riff Raff, czyli opowieść o Szczurach

W książkach Andrzeja Sapkowskiego Szczury to jedna z licznych band – lub jak chce autor, hulajpartii lub hanz – włóczących się po ogarniętym wojną Kontynencie. Jej członkowie to szóstka mocno poturbowanych przez życie nastolatków, trudniących się rozbójniczymi napadami. Do hanzy należą:

Giselher

Kayleigh

Mistle

Reef

Asse

Elfka Iskra

Szczury pojawiają się w drugiej powieści z wiedźmińskiego cyklu, czyli w Czasie pogardy. Zagubiona wśród pustkowi Ciri przyłącza się do przypadkowo spotkanych rozbójników i pod fałszywym imieniem Falka, dokonuje z nimi napadów. Zawadiackie, pełne przygód i niebezpieczeństw życie przypada młodej wiedźmince do gustu, a Szczury stają się jej przyjaciółmi i przybraną rodziną.

Szczury będą bohaterami jednego ze spin-offów Wiedźmina. Serial opowie o początkach bandy i historii jej członków. Zdjęcia do produkcji będą realizowane od kwietnia do września 2023 roku na terenie Republiki Południowej Afryki.

Bohaterowie i obsada

Na razie Netflix ogłosił jedynie, kto wcieli się w kilku członków bandy Szczurów. Wśród młodych aktorów brak jednak rozpoznawalnych nazwisk.

Christelle Elwin zagra Mistle, późniejszą ukochaną Ciri. Aktorka do tej pory zagrała w serialach Bękart z piekła rodem oraz w Bloods, a także w Podpalaczce.

Fabian McCallum zagra Kayleigha. Najbardziej rozpoznawalną jak dotąd rolą aktora był występ w Pierścieniach Władzy. W serialu Amazona aktor wcielił się Elfa z oddziału Galadrieli.

Juliette Alexandra wcieli się w Reef. Aktorka zagrała w brytyjskim serialu EastEnders oraz w Tell me everything. Warto zauważyć, że w książkach Andrzeja Sapkowskiego Reef był mężczyzną.

Aggy K. Adams zagra Elfkę Iskrę. Adams wcześniej mogliście zobaczyć w opowiadającym o dorastaniu filmie Oh, Ramona.

Kiedy premiera spin-offa?

Data premiery serialu o Szczurach nie jest jeszcze znana. Bohaterowie pojawią się jednak w 3. sezonie Wiedźmina, którego premiera zapowiedziana jest na lato 2023 roku. Biorąc pod uwagę to, że zdjęcia do Riff Raff zakończą się dopiero we wrześniu, serial na platformie Netflix najwcześniej może pojawić się na początku 2024 roku.

Czekacie na szczurzy spin-off? A może na tym etapie rozwoju wiedźmińskiego uniwersum Netflixa jest Wam już wszystko jedno?

