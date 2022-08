Wiedźmin walczy w Ukrainie. Sprawdź jak wygląda

Nie tylko polski sprzęt i wyposażenie pomagają Ukrainie w walce o swoją niepodległość. Do grona "pomocników" dołączył również Wiedźmin.

Spis treści

Od barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę mija już niemal pół roku. Niemal cały świat solidaryzuje się z narodem ukraińskim i w miarę możliwości wspiera go w walce o niepodległość. Nie da się przy tym ukryć, że Polska odgrywa w tej pomocy kluczową rolę. Od początku wojny nasi sąsiedzi mogą liczyć na pomoc dla uchodźców z terenów objętych wojenną pożogą, wsparcie militarne i humanitarne, a także inne liczne działania poszczególnych osób, fundacji i stowarzyszeń. Zarówno rząd Ukrainy, jak i jego obywatele już niejednokrotnie wyrazili swój podziw dla Polski i dziękowali nam za oferowaną pomoc. Takich gestów wzajemnego wsparcia na pewno będzie jeszcze wiele, a jeden z nich odwołuje się do jednej z najsłynniejszych postaci z polskiej popkultury, a mowa oczywiście o Wiedźminie.

Wiedźmin walczy w Ukrainie

Mechanicy Ukraińskiej kompani obrony terytorialnej "Azow" z Dniepru wykazali się nie lada zdolnościami i na potrzeby działań wojennych zbudowali "nowy" pojazd bojowy. Mianowicie wykorzystali oni elementy systemu BM-21, które zamontowali na przyczepie i tym samym uzyskali przenośną, holowaną za dowolnym pojazdem wieloprowadnicową wyrzutnię. Obrońcy Ukrainy ten wyjątkowy twór postanowili nazwać "Відьмак", czyli po prostu "Wiedźmin". Ukraiński Wiedźmin może łatwo przemieszczać się z jednego punktu do drugiego, a to dzięki konstrukcji, która sprawia, że może on być holowany również przez pojazdy cywilne. Nowe wyposażenie ukraińskiej armii może bez problemu razić zarówno: opancerzone i nieopancerzone pojazdy, umocnienia przeciwnika, a także ludzi. Wiedźmin strzela najczęściej 122-milimetrowymi niekierowanymi rakietami.

Zobacz również:

(fot. źródło mil.in.ua)

Polacy na pomoc Ukrainie

Choć pomoc Wiedźmina jest oczywiście głównie symboliczna, to jest to kolejny pokaz bliskiej współpracy i sympatii Polski oraz Ukrainy. Naszym sąsiadom pomagamy jednak również bardziej "namacalnie", czego najlepszym przykłąadem jest inicjatywa polskiego oddziały studia Infinity Ward, które obecnie pracuje nad grą Call of Duty: Modern Warfare II. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.