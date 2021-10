Wiedźmin – wszystko co musicie wiedzieć na temat 2 sezonu serialu Netflixa [Aktualizacja 14.10.2021]

Przypomnijmy, że serial Netflixa jest adaptacją książkowej sagi napisanej przez Andrzeja Sapkowskiego, opowiadającej o losach Geralta z Rivi. Wiedźmin, spędzający życie na walce z potworami, zostaje pewnego dnia wplątany w wydarzenia, które zaważą na losach świata. Historia „Białego Wilka” doczekała się już niezbyt udanej, delikatnie mówiąc, serialowej i filmowej ekranizacji, które zostały nakręcone w naszym kraju prawie dwie dekady temu. Jednak swoją światową popularność, zawdzięcza ona przede wszystkim kontynuacji, w postaci przebojowej trylogii gier stworzonej przez polskie studio CD Projekt RED. Popularność marki i gwiazdorska obsada sprawiły, że serialowy Wiedźmin był strzałem w dziesiątkę ze strony platformy Netflix. Ogromna popularność pierwszego sezonu sprawiła, że postanowiono kontynuować opowieść o wyjątkowym pogromcy potworów i jego przygodach.

Kolejny sezon serialu zadebiutuje w 2021 roku, jednak dokładna data jego debiutu nie została jeszcze ujawniona. Nieco światła na ten temat może rzucić nasze rodzime studio - Platige Image, na którego czele stoi Tomasz Bagiński. Studio odpowiada za efekty specjalne do obu sezonów Wiedźmina i w przypadku pierwszego, zakończyło swoje działania na około miesiąc przed premierą serialu. Według kontraktu, prace nad nowym sezonem mają zostać zakończone w lipcu przyszłego roku, spekuluje się więc, że zadebiutuje on w okolicach sierpnia 2021 roku. Oczywiście, należy brać pod uwagę opóźnienia spowodowane pandemią koronawirusa. Prace na planie nowego sezonu trwały już około miesiąc, gdy wprowadzone obostrzenia wymusiły ich zawieszenie. Wznowienie zdjęć ma nastąpić we wrześniu, jednak jeśli sytuacja się nie ustabilizuje, termin ten może ulec opóźnieniu, a wraz z nim - sama premiera.

Aktualizacja 09.07.2020

Producenci serialu Wiedźmin poinformowali, że aktorzy i cały zespół wrócą na plan już 17 sierpnia. Co może oznaczać, że, wstępnie zaplanowana na drugą połowę 2021 roku, premiera, jest coraz bardziej prawdopodobna.

I’m dusting off my lute and quill, I have some news, some mead to spill: After all the months we’ve been apart It’s time for production to restart. The Witcher and his bard – who’s flawless, Will reunite on set 17 August.

Aktualizacja 20.01.2021

Wygląda na to, że nad drugim sezonem "Wiedźmina" krąży fatum. Twórcy oficjalnie poinformowali o powrocie na plan zdjęciowy 17 sierpnia 2020 roku, a już w listopadzie 2020 roku zostali zmuszeni do przerwania prac ze względu na cztery diagnozy zarażenia Koronawirusem wśród obsady produkcji. Kolejny cios dla produkcji naszedł w grudniu, kiedy główny aktor, Henry Cavill (Geralt z Rivii), musiał zrobić przerwę ze względu na kontuzję mięśni nogi. W takim wypadku premiera serialu najpewniej znowu zostanie przesunięta na późniejszą datę. Według plotek najszybszy termin jakiego możemy się spodziewać to koniec 2021 roku.

Aktualizacja 02.02.2021

Biorąc pod uwagę najlepszy scenariusz można założyć, że drugi sezonu serialu "Wiedźmin" pojawi się najwcześniej we wrześniu lub październiku. Oczywiście zakładając, że zdjęcia nie będą już więcej razy przerywane to powinny się zakończyć w marcu 2021. Kolejnym etapem produkcji jest postprodukcja, która z reguły trwa około sześciu miesięcy, ale biorąc pod uwagę zaawansowany poziom serialu to może trwać to nawet dłużej.

Aktualizacja 2.04.2021

To oficjalne! Na kontach społecznościowych Netflixa ogłoszono koniec zdjęć do drugiego sezonu serialu "Wiedźmin"! Plan zdjęciowy trwał równe 158 dni, mieścił się w 15 lokalizacjach w Wielkiej Brytanii, obsada zmieściła się w liczbie 89 aktorów, a nad wszystkimi czuwało ponad 1200 członków ekipy.

That's a wrap on The Witcher Season 2! The White Wolf awaits you back on The Continent. pic.twitter.com/ouK2B69Rtr

Ponadto twórcy postanowili podzielić się z fanami materiałem specjalnym, który pokazuje jak wyglądały prace przez cały okres zdjęć. Na filmiku widzimy kulisy powstawania drugiego sezonu.

Aktualizacja 23.04.2021

To już oficjalne. Netflix ujawnił, że drugi sezon serialu "Wiedźmin" będzie miał premierę w czwartym kwartale roku 2021. Oznacza to, że debiutu możemy spodziewać się między wrześniem a grudniem tego roku! Jeżeli wydarzy się to w grudniu, to przerwa między premierą pierwszego sezonu, a drugiego będzie wynosiła równo dwa lata.

Aktualizacja 12.07.2021

W ostatni weekend podczas wydarzenia o nazwie WitcherCon została ogłoszona data premiery drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Twórcy podali, że produkcja zadebiutuje na platformie Netflix 17 grudnia 2021 roku! Poza tym zostały podane tytuły wszystkich, 8 odcinków, które prezentują się następująco:

Gdyby tego było nam mało, twórcy podzielili się także oficjalnym zwiastunem! Na zapowiedzi 2 sezonu widać nie tylko tytułowego Geralta z Rivii oraz Ciri, ale także Jaskra, Nivellena, Vesemira, Eskela, Lamberta, Coenem, Triss, Tissai oraz wiele nieznanych postaci. Jeden z uważnych fanów zauważył, że poza wymienionymi postaciami w zwiastunie pojawia się także co najmniej 4 dodatkowych wiedźminów, o których w książkach nie ma mowy. Poza tym widzowie mogą zobaczyć jak będzie wyglądało przykryte śniegiem Kaer Moren. Zresztą, zobaczcie sami:

Aktualizacja 16.07.2021

Do dnia premiery coraz bliżej i jak się okazuje zostało nam do przeczekania tyle dni, ile mniej więcej trwał cały plan zdjęciowy. Przypominamy, że debiut drugiego sezonu serialu "Wiedźmin" odbędzie się 17 grudnia 2021, co oznacza, że za 154 dni przyjdzie nam obejrzeć kontynuację! Dla porównania, plan zdjęciowy według oficjalnych informacji podanych przez producenta trwał 158 dni.

Netflixowy Wiedźmin jest niekwestionowanym przebojem, ale pojawiło się kilka zastrzeżeń dotyczących produkcji. Jednym z nich była dość chaotyczna narracja i problemy widzów z połapaniem się w linii czasowej produkcji. Przez większość pierwszego sezonu, obserwowaliśmy oddzielne historie trzech postaci: Geralta, Yennefer i Ciri (w tych rolach kolejno: Henry Cavill, Anya Charlotra i Freya Allan), a poszczególne wydarzenia miały miejsce na przestrzeni wielu lat i nie były ukazywane chronologicznie. Dopiero w ostatnich odcinkach losy bohaterów się splotły, a tym samym, zrównały się w czasie. Naturalnie więc, drugi sezon będzie kontynuował opowieść od tego momentu i nie będzie już różnic w czasie, pomijając oczywiście potencjalne retrospekcje.

Należy pamiętać, że Wiedźmin od Netflixa nie jest wierną ekranizacją książek Sapkowskiego, a adaptacją historii w nich przedstawionej. Z tego właśnie powodu, jest sporo różnic pomiędzy serialem a pierwowzorem. Najnowszy sezon, liczący osiem odcinków, ma jednak opierać się w dużej mierze na pierwszym tomie sagi – „Krew elfów”, co daje pewien pogląd na to, czego możemy się spodziewać. Duża część wydarzeń, które będą miały miejsce w kontynuacji serialu, została już potwierdzona.

Aktualizacja 20.01.2021

Pojawił się oficjalny opis sezonu 2 serialu "Wiedzmin". Prezentuje się on następująco:

Przekonany, że ​Yennefer zginęła w bitwie pod Sodden, Geralt z Rivii przenosi księżniczkę Cirillę do najbezpieczniejszego miejsca, jakie zna, czyli do swojego rodzinnego domu - Kaer Morhen. Podczas gdy królowie, elfy, ludzie i demony z Kontynenty walczą o dominację poza jego murami, wiedźmin musi chronić dziewczynę przed czymś znacznie bardziej niebezpiecznym: tajemniczą mocą, którą posiada w środku.

New armor, same witcher. First look at Henry Cavill as Geralt in @WitcherNetflix Season 2. pic.twitter.com/e52aflhF2y

W październiku 2020 roku Netflix opublikował pierwsze zdjęcia z planu zdjęciowego, na których widzimy Geralta, Yenefer oraz Ciri. Spostrzegawczy widzowie zauważą, że Ciri trzyma jakąś broń, więc prawdopodobnie na ekranie zobaczymy jej szkolenie wiedźmińskie tak dobrze znane fanom gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon".

It's time for Ciri to fight back. Freya Allan in @WitcherNetflix Season 2. pic.twitter.com/DvFAFbFPBa

Ponadto w grudniu na oficjalnym koncie Netflixa na Twitterze pojawiły się zdjęcia scenografii z serialu. Trzeba przyznać, że prezentują się bardzo klimatycznie!

We've got a little #Witchmas present for you. Here's some sneak peeks from the set of Witcher Season 2. pic.twitter.com/CtGS354FU6

Pod koniec roku 2020 twórcy serialu dali fanom prezent świąteczny w postaci pierwszej strony scenariusza do 2 sezonu! Szczerze mówiąc tekst nie zdradza zbyt wiele, ale trzeba przyznać, że taki "spoiler" wzbudził w widzach ogromną ciekawość.

Według informacji, które zbieraliśmy dla Was w ostatnich miesiącach, w drugim sezonie serialu będziemy mogli obejrzeć bitwę pod Sodden. Redanian Intelligence przedstawił zdjęcia z opactwa Fountainz z północnej Anglii, które sugerują, że dojdzie do spotkania sił Nilfgaardu i elfów. Ponadto zobaczymy tam króla Foltesta, Stregobora oraz Vilgefortza. Kolejne przecieki i zdjęcia pokazują prace w Królewskim Ogrodzie Wodnym Studley, gdzie możemy przyjrzeć się nilfgaardzkiej zbroi.

Aktualizacja 02.02.2021

Znane są projekty dwóch kostiumów. Upubliczniono zdjęcie z planu, na którym widać Eamona Farrena, który gra Cahira Mawr Dyffryna oraz Mimi Ndiweni, odgrywającą postać czarodziejki Fringilli Vigo. Oba stroje prezentują się niesamowicie i już nie możemy się doczekać, aż zobaczymy je w serialu.

Poza Geraltem, Ciri i Yennefer, możemy liczyć na powrót takich postaci, jak: Jaskier (Joey Batey), Triss Merigold (Anna Shaffer), Yarpen Zigrin (Jeremy Crawford), Vilgefortz (Mahesh Jadu), Tissaia (MyAnna Buring), Stregobor (Lars Mikkelsen), Fringilla Vigo (Mimi Ndiweni), Sabrina (Therica Wilson-Read), Cahir (Eamon Farren), Filavandrel (Tom Canton), Dara (Wilson Radjou-Pujalte), Artorius (Terence Maynard), Istredd (Royce Pierreson) oraz Murta (Lilly Cooper).

Obsada kontynuacji może poszczycić się także wieloma nowymi twarzami. Lista postaci powiększyła się o doskonale znanych fanom serii bohaterów oraz kilku nowych, stworzonych na potrzeby serialu. Już w pierwszym odcinku poznamy Vereene i Nivellena (w tych rolach Agnes Bjorn i znany z "Gry o Tron" – Kristofer Hivju), którzy pojawili się w opowiadaniu "Ziarno prawdy".

Grono czarodziejów powiększy się z kolei o Lydię van Bredevoort (Aisha Fabienne Ross) i Rience'a (nie wiadomo kogo zobaczymy w tej roli), którzy są ściśle powiązani z Vilgefortzem. W produkcji pojawi się też elfia czarodziejka - Francesca Findabair (Mecia Simson), w uniwersum uchodzącą za najpiękniejszą kobietę świata, która w serialu będzie miała brata o imieniu Gage (Kaine Zajaz) oraz prawdopodobnie dziecko.

Czarodziejka stanie na czele Scoia'tael, rebelianckiego komanda elfów, prowadzącego wojnę podjazdową z ludźmi z Królestw Północy. Portal Redanian Intelligence opublikował zdjęcia z planu serialu, na których możemy przyjrzeć się dokładniej strojom Scoia'tael. Wiadomo również, że w serialu spotkają oni czarodziejkę Yennefer.

Fanów powinno ucieszyć, że Geralt oraz Ciri dotrą w serialu do słynnej siedziby wiedźminów – Kaer Morhen, gdzie księżniczka odbędzie swoje szkolenie w walce. Tam również dodano w serialu dodatkową postać, więc do: Vesemira (Kim Bodnia), Coena (Yasen Atour), Lamberta (Paul Bullion) i Eskela (Thue Rasmussen), dołączy kolejny wiedźmin – Hemrik (Joel Adrian). Kolejną nową postacią, niewystępującą w sadze, będzie Violet (Carmel Laniado). "Młoda dziewczyna, której zabawne i kapryśne zachowanie jest jedynie fasadą, za którą skrywa się ktoś znacznie mądrzejszy i sadystyczny", niestety nie wiadomo jeszcze dokładnie kim jest ta postać. Spekuluje się, że może ona być uczennicą w znanej z książek - świątyni Melitele, co mogłoby oznaczać również pojawienie się matki Nenneke. Inna teoria mówi, że pomimo zapewnień twórców serialu o nie czerpaniu inspiracji z serii gier, Violet to nawiązanie do jednego z zadań z dodatku "Krew i Wino" do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon". W tym zadaniu, Geralt miał odnaleźć fioletową różę (z ang. violet rose), po drodze odkrywając tragiczną historię nieszczęśliwej kobiety. Żadna z tych teorii nie została jednak dotąd potwierdzona, więc prawdopodobnie, będziemy musieli poczekać na kolejne informacje. Podobnie tajemniczo prezentuje się kolejna bohaterka – Meena Coppercloth, o której wiadomo jedynie, że zagra ją Lesley Ewan. Jest jednak prawdopodobne, że postać ta będzie odgrywać istotną rolę w społeczności elfów.

Wśród potwierdzonych postaci, których odtwórców jeszcze nie ujawniono, są m.in. Król Temerii - Foltest, królowa Lyrii i Rivii – Meve, oraz Sigismund Dijkstra, dowódca Redańskiej Służby Wywiadowczej, postać ta jest znana zarówno z książek, jak i z gier. W obsadzie znaleźli się również: Scarlett Maltman i Frida Gustavsson w nieujawnionych jeszcze rolach oraz Vernon Dobtcheff i Alina Ilin, o których na razie wiadomo jedynie, że zagrają oni elfy.

Aktualizacja

Aktor True Rasmussen nie zagra w drugim sezonie serialu "Wiedźmin". Jego rola została już obsadzona i aktualnie Eskela odegra 27-letnia szwajcarska gwiazda Basil Eidenbenz. Do tej pory zagrał w zaledwie kilku produkcjach, a najbardziej znany jest jego występ w serialu "Wiktoria".

Aktualizacja 20.01.2021

Kolejny sezon serialu "Wiedźmin" będzie miał zupełnie innych reżyserów niż poprzedni. A będą to:

Aktualizacja 25.01.2021

Do obsady drugiego sezonu "Wiedźmina" dołączył Edward Rowe, który odegra rolę Henselta - rasistowskiego władcę Kaedwen, jednej z krain na północy. Poza nim na ekranie zobaczymy także Eda Bircha ("Sherlock") oraz Julie Barclay, jednak nie jest podane kogo zagrają.

Aktualizacja 23.03.2021

Do oficjalnej informacji podano nowych członków ekipy filmowej. Już wiemy, kto zagra Nenneke, Dijkstrę oraz Fenn. Do obsady dołączyli najznamienitsi aktorzy znani z "Bridgertonowie", "Hobbit" oraz "Cztery wesela i pogrzeb".

Nenneke - Adjoa Andoh ("Bridgertonowie")

Philippa Eilhart - Cassie Clare ("Ferajna z Baker Street")

Fenn - Liz Carr ("Milczący świadek")

Dijkstra - Graham McTavish ("Hobbit")

Ba'lian - Kevin Doyle ("Downton Abbey")

Codringher - Simon Callow ("Cztery wesela i pogrzeb")

Rience - Chris Fulton ("Bridgertonowie")

Nie ma pogromcy potworów, bez potworów. Dotąd potwierdzono, że nasz bohater napotka na swojej drodze Leszego, potwora zamieszkującego lasy i puszcze, który zajadle broni swoich terenów i potrafi przybierać różne formy, m.in zwierzęce. Jego wygląd ma się jednak znacząco różnić od tego, przedstawionego w grach. Poza Leszym, ma pojawić się też "Vanessa-Marie - bardzo stara, białowłosa kobieta. Demon, który przemierza świat, targując się z ludźmi i żerując na ich najgłębszych, najmroczniejszych pragnieniach". Demonica odegra prawdopodobnie istotną rolę w historii, gdyż ma pojawić się aż w trzech lub czterech odcinkach.

Twórcy serialu Wiedźmin niejednokrotnie podkreślali, że podstawowym źródłem inspiracji jest dla nich "saga wiedźmińska" stworzona przez Andrzeja Sapkowskiego. Jak się jednak okazuje, w drugim sezonie nie zabraknie odwołań do produkcji studia CD Projekt RED.

Lauren S. Hissrich - twórczyni serialowego Wiedźmina, stwierdziła w jednym z ostatnich wywiadów, że jej zespół zamierza w drugim sezonie oddać hołd znakomitym produkcjom studia CD Projekt RED. "Kochamy gry wideo. Oczywiście naszym zamierzeniem było odwoływanie się do źródła, nie do adaptacji adaptacji, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy fanami gier i że w nie nie gramy. Wiemy, że znaczną część naszej widowni stanowią osoby, które słyszały o Wiedźminie tylko w kontekście gier" - stwierdziła Hissrich.

Producentka dodała również, że dzieła utalentowanego polskiego zespołu zasługują na większą obecność w serialu.

Odwiedziłam CD Projekt RED. Spotkałam utalentowanych ludzi, którzy tam pracują. Odwalają kawał wspaniałej roboty. Jeśli więc tylko nadarzy się okazja, byśmy mogli puścić do nich oko, będziemy to robić – tak często jak to będzie możliwe. - Lauren S. Hissrich

Przypomnijmy, że już w pierwszym sezonie pojawiła się słynna scena w balii z Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Oprócz drugiego sezonu serialu "Wiedźmin" zapowiedziano film o Geralcie z Rivii w stylu anime o tytule "Wiedzmin: Koszmar Wilka". Scenariusz do niego został napisany przez Beau DeMayo (który jest również twórcą scenariusza do odcinka 3 pierwszego sezonu "Wiedźmina") i koncentruje się na Vesemirze, mentorze Geralta. Film ma być animowany przez Studio Mir, które jest znane z produkcji "Legenda Korry". Według przesłanek fabuła ma przenieść nas "z powrotem do nowego zagrożenia stojącego przed kontynentem".

Ponadto prawdopodobnie powstanie również kolejny, trzeci sezon serialu. Jeden z twórców, Hissrich, twierdzi, że w planach ma siedem sezonów, jednak czas pokaże, czy będzie to opłacalne. Oczywiście, książek i historii jest wiele, jednak czasami warto serial skończyć wcześniej, niż robić z niego tak zwanego tasiemca. Póki co jesteśmy w momencie, gdy czekamy na drugi sezon, ciężko jest więc teraz spekulować o aż siedmiu częściach.

Jak się okazuje, Netflix na poważnie zabrał się do rozbudowywania filmowej kolekcji o Wiedźminie Geralcie z Rivii. Równolegle trwają prace nad drugim sezonem "Wiedźmina" oraz produkcją z tego samego świata "The Witcher: Blood Origin". Nowa produkcja ma być prequelem, który przedstawi historię sprzed 1200 lat ze świata elfów. Dzięki tej realizacji dowiemy się więcej o pierwszym wiedźminie oraz poznamy wydarzenia, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer. Serial będzie się składał z sześciu odcinków, a producentami są: Lauren Schmidt Hissrich i Declan de Barra (scenarzysta "Wiedźmina"). Według plotek, Andrzej Sapkowski ma być konsultantem kreatywnym produkcji.

Dziś Netflix oficjalnie ogłosił, że w postać Éile - elitarnej wojowniczki wcieli się Jodie Turner-Smith. Postać, którą odgrywa, zdecydowała się opóźnić swój klan, by podążyć za głosem serca. Jednak wydarzenia z Kontynentu zmuszają ją do porzucenia marzeń.

Na koncie producentki serialu Wiedźmin Lauren Schmidt Hissrich pojawił się wpis podsumowujący pracę nad drugim sezonem. Pisze ona: "Minął rok, odkąd zaczęliśmy kręcić Wiedźmina S2. Tak wiele się zmieniło od zeszłego lutego, ale kiedy patrzę wstecz na te zimne, wspaniałe noce w lesie, jedno pozostaje niezmienne: nadal czuję się najszczęśliwszą kobietą na świecie." Trzeba przyznać, że nie ma co się jej dziwić, w końcu pracuje nad jednym z najbardziej oczekiwanych seriali tego roku.

It's been one year since we started shooting The Witcher S2. So much has changed since last February. But when I look back at those cold gorgeous nights in the woods, one thing remains constant: I still feel like the luckiest woman in the world. pic.twitter.com/kxmFelvn9Y

Na anglojęzycznym koncie The Witcher na platformie Twitter z okazji Walentynek pojawił się tekst pieśni barda. Biorąc pod uwagę tematykę, można podejrzewać, że jest autorstwa Barda Jaskra - najlepszego przyjaciela wiedźmina Geralta. Czy jest on jakąś wskazówką dotyczącą sezonu drugiego serialu "Wiedźmin"? Możemy się tylko domyślać.

