"Wiedźmin" - zobacz, gdzie kręcono drugi sezon serialu Netflix!

Premiera drugiego sezonu "Wiedźmina" już jutro. Tymczasem platforma Netflix podzieliła się informacjami dotyczącymi planów zdjęciowych serialu!

Wygląda na to, że im bliżej premiery drugiego sezonu Wiedźmina jesteśmy, tym bardziej rośnie napięcie i oczekiwania wobec produkcji. Oczywiście mówi się także o niej coraz więcej, jednak nie zawsze z dobrych powodów. Niedawno dowiedzieliśmy się, że wszystkie osiem odcinków, których oficjalne premiera odbędzie się już jutro, wyciekło już do sieci! Netflix stara się ustalić źródło tego przecieku.

Tym razem jednak platforma uchyliła nieco rąbka tajemnicy i pokazała nam nieco więcej materiałów zza kulis . W niedawno opublikowanym komunikacie pokazano bowiem, jak wygląda kręcenie i planowanie scen od kuchni.

Pierwszy sezon Wiedźmina z pewnością zachwycał lokacjami i krajobrazami, które mieliśmy okazję podziwiać na ekranach. Ekipa filmowa podróżowała między innymi do Polski, Hiszpanii i na Węgry. Jak miejsce bitwy o wzgórze Sodden posłużyły na przykład ruiny zamku w Ogrodzieńcu. Przy okazji kręcenia materiału do drugiego sezonu ekipa filmowa nie miała już jednak tak dużych możliwości. Ze względu na pandemię koronawirusa zostali oni zmuszeni do pracy tylko i wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii. Scenograf serialu Andrew Laws znalazł jednak aż 15 unikalnych lokacji.

Fot. Netflix Fot. Netflix

W budynkach wytwórni Arborfield Film Studios zbudowane zostały trzy główne plany zdjęciowe Wiedźmina, a okolice brytyjskiej wsi posłużyły za tło scen odbywających się w okolicach Kaer Morhen. - Kaer Morhen to miejsce, które w drugim sezonie staje się właściwie bohaterem serialu – mówi Laws. – To środowisko doskonale znane fanom książek i gier, musieliśmy więc trzymać się materiału źródłowego. Ale chcieliśmy też trochę go udoskonalić, aby widzowie poczuli się odrobinę zaskoczeni. To było trudne wyzwanie i duża odpowiedzialność, którą potraktowaliśmy naprawdę poważnie - dodał scenarzysta.

Fot. Netflix Fot. Netflix

Równie duże wyzwanie czekało ekipę podczas tworzenia wiedźmińskiego Szlaku, czyli toru przeszkód, który służył wiedźminom za miejsce ćwiczeń. – Długo zastanawialiśmy się nad dynamiką i konstrukcją trasy, aby uczynić ją naprawdę nieprzewidywalną i niebezpieczną - dodał Andrew Laws. W jednym z opublikowanych do tej pory klipów mogliśmy zobaczyć, jak radziła sobie z nimi Ciri.

Ekipa odwiedziła także inne lokacje w Wielkiej Brytanii, jak choćby Coldharbour Wood w Chichester oraz Bourne Wood w Farnham. To drugie miejsce jest szczególnie lubiane przez filmowców, ponieważ kręcono już tam zdjęcia do takich hitów jak Gladiator, czy Jurassic World: Upadłe królestwo. Kolejne zdjęcia kręcono na północy, w Krainie Jezior w Kumbri, nad jeziorem Blea Tarn oraz w kamieniołomie Hodge Close.

Fot. Netflix Fot. Netflix

Warto też wspomnieć o obecności ekipy filmowej w wąwozie Gordale Scar w Parku Narodowym Yorkshire Dales oraz w ruinach klasztorów cysterskich w Fountains Abbey. Początki działalności klasztorów sięgają aż 1132 roku.

Fot. Netflix

Efekty pracy ekipy filmowej na tych niezwykłych planach będziemy mogli zobaczyć już jutro. Drugi sezon Wiedźmina zostanie udostępniony wszystkim subskrybentom Netflixa już 17 grudnia.