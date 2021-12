Wiedźmin - zobacz najlepsze reakcje widzów na koniec 2 sezonu

"Wiedźmin" to amerykańsko-polski serial, który jest adaptacją cyklu książek fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Akcję produkcji osadzono w inspirowanej średniowieczem krainie znanej jako Kontynent, a tytułowy wiedźmin to w rzeczywistości Geralt z Rivii. Mężczyzna, spędzający życie na walce z potworami, zostaje pewnego dnia wplątany w wydarzenia, które zaważą na losach świata. Przeczytajcie naszą recenzję drugiego sezonu, tutaj.

Siedemnastego grudnia o 9:00 odbyła się premiera 2 sezonu serialu "Wiedźmin". Przypominamy, że ostatnie odcinki poprzedniej części zakończyły się niezwykle brutalnie i niespodziewanie, w końcu miejsce miała bitwa pod Sodden. Jak się okazuje, kontynuacja produkcji wywołała w fanach rozmaite i skrajne emocje, których upust możemy obserwować drogą tweetów i memów. Oto najlepsze z nich:

omg #thewitcher trending so true pic.twitter.com/1xJU18ykDo

Tak, pewną tendencję do "witcher mode" można było zaobserwować wśród fanów platformy Netflix od tygodnia.

It's that time again #TheWitcher pic.twitter.com/tBmE2EKrgL