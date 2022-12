Wiedźmiński niezbędnik. Bez tych gadżetów nie będziesz prawdziwym fanem Geralta

Wszystko, czego potrzebujesz, by móc nazywać się fanem Wiedźmina.

Spis treści

Święta i aktualizacja do Wiedźmina 3 coraz bliżej, dlaczego by więc nie połączyć dwóch okazji i nie zdobyć gadżetów związanych z Geraltem i jego światem? Fandomowa koszulka to podstawa wyposażenia prawdziwego geeka – kodeks nakazuje mieć w zbrojowni przynajmniej jedną. Na większe okazje przydadzą się spinki do mankietów w kształcie głów wilków – dodadzą elegancji i jednocześnie pomogą dyskretnie podkreślić przynależność do wiedźmińskiej szkoły. Sprawdźcie, jakie jeszcze akcesoria trafiły do naszego fanowskiego niezbędnika.

Kalendarz ścienny na rok 2023

Wymiary: 29,7 x 42 cm

29,7 x 42 cm Format: A3

A3 Liczba stron: 13

13 Język: polski

Sprawdź ofertę

Zobacz również:

Figurka GOOD LOOT POP! Television: The Witcher – Yennefer

Wymiary: 8 x 10 cm

8 x 10 cm Materiał: winyl

winyl Linia: POP! Television

Sprawdź ofertę

Koszulka – Południca

Kolor: czarny

czarny Materiał: 100% bawełna

100% bawełna Rozmiary: XS, S, M, L

Sprawdź ofertę

Puzzle – Północne Krainy

Liczba elementów: 1000

1000 Wymiary: 68,5 x 51 cm

68,5 x 51 cm Producent: Dark Horse™

Zobacz ofertę

Figurka z akcesoriami – Eredin

Wysokość: 18 cm

18 cm Materiał: plastik

plastik Dodatki: podstawka do ekspozycji, miecz

Sprawdź ofertę

Czapka Snapback Master Hunter – Wiedźmin

Materiał: 60% bawełna, 32% akryl, 8% wełna,

60% bawełna, 32% akryl, 8% wełna, Kolor: czarny, grafitowy

czarny, grafitowy Rozmiar: uniwersalny z możliwością regulacji

Sprawdź ofertę

Lampka nocna LED 3D – Wiedźmin Geralt

Wymiary: 10 x 15 cm

10 x 15 cm Materiał: akryl

akryl Kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, biały, błękitny

Sprawdź ofertę

Puzzle Wiedźmin: Leszy

Liczba elementów: 1000

1000 Dodatki: plakat wielkości grafiki z puzzli, worek do przechowywania puzzli

plakat wielkości grafiki z puzzli, worek do przechowywania puzzli Producent: Good Loot

Sprawdź ofertę

Bluza z nadrukiem dla psa

Kolor: czarny

czarny Materiał: 100% bawełna

100% bawełna Rozmiary: XS, S, M, L, XL

Sprawdź ofertę

Spinki do mankietów – wilk

Materiał: metal

metal Wykończenie: matowe

Sprawdź ofertę

Wiedźmin – kolorowanka dla dorosłych

Liczba stron: 96

96 Oprawa: miękka

miękka Język: angielski

angielski Wymiary: ‎25.4 x 1.09 x 25.35 cm

Sprawdź ofertę

Zobacz także: Wiedźmin 3 Dziki Gon - gdzie kupić najtaniej? Przegląd ofert