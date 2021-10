Większe szanse na kupno PS5 dla osób, które dużo grają. Nietypowa akcja Sony

Święta coraz bliżej. Sony zdaje sobie sprawę, że zainteresowanie konsolą PS5 w tym okresie będzie bardzo duże. Z tej okazji Japończycy przygotowali specjalną stronę, na której można się zapisać jako chętny na zakup sprzętu nowej generacji.

Co ciekawe, w przypadku tej listy nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisać można się za pomocą konta PlayStation Network. Sony zdecyduje, kto może kupić PS5 na podstawie dotychczasowej aktywności użytkownika oraz jego zainteresowań. Wychodzi więc na to, że Japończycy przeanalizują konta osób, które się zgłosiły i zadecydują, kto tak na prawdę zasługuje na to, aby nabyć PS5 w pierwszej kolejności.

Aktualnie oferta jest dostępna tylko dla użytkowników z USA. Co prawda osoby z Europy także mogą zgłosić się do programu, jednak jeżeli zostaniemy wybrani, będziemy musieli podać adres do dostawy na terenie Stanów Zjednoczonych.

ICYMI: Sony has opened a website for people in the US to register and get the chance to purchase a PlayStation 5 for this coming Holiday seasonhttps://t.co/JXNttJQlqk



"Our selection is based on previous interests and PlayStation activities." pic.twitter.com/a5O1ZjM9Hz