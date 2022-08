Wiele nowych gier powstanie w Śródziemiu, ale czy któraś z nich to prawdziwy Ssskarb?

Śródziemie przeżywa kolejną młodość. Na fali znów rosnącej popularności, kolejni deweloperzy zapowiadają swoje gry w świecie stworzonym przez Tolkiena. Sprawdzamy, czego możemy się spodziewać w najbliższych latach.

Spis treści

Śródziemie przeżywa swoją kolejną młodość! Świat stworzony przez Tolkiena od wielu lat jest przedmiotem adaptacji i zainteresowania w różnych mediach - najpierw radia, potem kina, teraz często też gier komputerowych. Trudno się dziwić - jest to ogromny świat z tysiącami lat historii do opowiedzenia, który został stworzony z troską o najmniejsze szczegóły.

Ostatnimi czasy jednak Śródziemie znów przeżywa swój renesans. Po czasowym zastoju - bez wątpienia spowodowanym między innymi przez dość słabe przyjęciem serii filmów Hobbit - wiele osób oraz firm znów powraca do Śródziemia. Na horyzoncie widzimy nowy serial Amazona Pierścienie Władzy, a wielu deweloperów gier postanowiło spróbować swoich sił w tworzeniu nowych produkcji osadzonych w świecie stworzonym przez Tolkiena.

Zobacz również:

Jesteśmy całkowicie gotowi na kolejne zanurzenie się w przygody w Śródziemiu - szczególnie, że coraz częściej producenci gier mają naprawdę nietuzinkowe pomysły dotyczące tego, co w ogóle możemy tam robić. Przedstawiamy najciekawsze tytuły, które już niedługo pojawią się na naszych urządzeniach.

Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth

Fot. EA

Na pierwszy ogień wychodzi nowa produkcja od EA - Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth. Jest to, z wielu powodów, dość kontrowersyjna gra. Po pierwsze, EA zapowiedziało, że będzie to gra na urządzenia mobilne. Nie jest to najpopularniejsza decyzja wśrod graczy, gdyż taka forma rozgrywki często jest połączona z agresywną monetyzacją i niezbyt wyszukaną mechaniką, która ma za zadanie głównie ściągnąć z graczy pieniądze.

Drugim powodem jest samo EA. Firma ta co prawda jest odpowiedzialna za wiele naprawdę dobrych gier, jednak ostatnimi czasy jej reputacja jest w gruzach. Znamy ją raczej jako producenta, dla którego najważniejsze są mikropłatności i monetyzacja DLC, a nie dobry gameplay czy historia. Ze względu na to, szczególnie w połączeniu z pierwszymi informacjami na temat obecności mikropłatności w nadchodzącej grze, niewiele osób jest podekscytowanych na ten tytuł.

It’s a dangerous business going out your door… there’s no knowing where you might be swept off to – but we’re on our way to Middle-earth in a new mobile game. ????: https://t.co/kwhqbaDL3f pic.twitter.com/SdHrI4zTZG — Electronic Arts (@EA) May 9, 2022

Sama gra jest turową strategią, bardzo podobną do gier typu Raid: Shadow Legends. Polega ona na zbieraniu swojej drużyny z lootboxów i rozwijaniu jej, dzięki czemu będziemy mogli doświadczać kolejnych części historii Pierścienia Władzy. Niestety, nie wiemy wiele więcej na temat mechaniki - EA w swoim komunikacie prasowym skupiło się bardziej na informacji o mikropłatnościach, niż na konkretach dotyczących rozgrywki.

Spodziewamy się, że premiera tego produktu powinna mieć miejsce jeszcze w 2022 roku - EA informuje, że pierwsze testy już ruszyły. Gra dostępna będzie zarówno na urządzenia z Androidem, jak i na iOS.

Lord of the Rings: Gollum

Jednak nie wszystkie gry ze Śródziemia spotkał tak marny los, jak bycie tworzonym przez EA. Już niedługo przyjdzie nam także zagrać w Lord of the Rings: Gollum. Daedalic Entertainment, studio zajmujące się wcześniej raczej grami małego kalibru, podjęło się stworzenia opowieści o dziejach Golluma - jednej z najbardziej kontrowersyjnych i polaryzujących postaci z Władcy Pierścieni.

Fot. Daedalic Entertainment

W najnowszej grze przeżyjemy historię stworzenia, które najdłużej - poza samym Sauronem - żyło z Pierścieniem Władzy. Historia Golluma ma prowadzić nas przez najciemniejsze zakamarki Śródziemia, gdzie Gollum przedziera się - domyślamy się, że w poszukiwaniu Pierścienia, który jest niesiony przez Frodo do Góry Przeznaczenia. Nie jesteśmy jednak wielkim wojownikiem, a małym stworem spaczonym przez moc Saurona. Dlatego naszym zadaniem nie będzie walka, a raczej powolne, metodyczne przedzieranie się przez szeregi przeciwnika, wykorzystując do tego elementy skradania i parkouru.

Lord of the Rings: Gollum od jakiegoś czasu jest dość głośną produkcją - zarówno z dobrych, jak i złych względów. Wiele osób jest podekscytowanych na nową grę w tym świecie, w dodatku tworzoną przez studio, które wcześniej nie próbowało swoich sił z tytułami AAA. Jednak z drugiej strony, najnowszy trailer nie spodobał się wielu osobom, dla których artstyle produkcji jest dziwny i wygląda przestarzale.

Okazało się też, że premiera tej gry została przesunięta na pierwszą połowę 2023 roku - wcześniej miała się ukazać jeszcze przed końce 2022 roku. Możliwe, że to przesunięcie jest spowodowane między innymi uwagami graczy na temat grafiki - deweloper mógł wziąć je sobie do serca i postanowić jeszcze popracować nad tym aspektem gry.

Nowa gra w Śródziemiu od twórców filmowej trylogii

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się o jeszcze jednym projekcie dotyczącym Śródziemia, który jest równie elektryzujący. Według najnowszych informacji, studio Take-Two Interactive podjęło współpracę z Weta Workshop nad nową grą w uniwersum Tolkiena. Jest to naprawdę interesująca informacja, gdyż Weta Workshop to firma, która współpracowała z Peterem Jacksonem nad produkcją filmowej adaptacji Władcy Pierścieni - a to daje im naprawdę wysokie kwalifikacje.

Nie wiemy niestety jeszcze nic na temat planowanej gry oraz fabuły, jak i przewidywanej daty premiery - poza wspomnieniem o 2024 roku. Twórcy zapowiadają tylko, że będzie to coś zupełnie innego, niż to, czego fani mieli okazję doświadczyć wcześniej. Trudno w to wątpić, gdyż poprzednia produkcja firmy w tym uniwersum stała się jednym z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych filmów wszech czasów.

MMORPG w świecie Władcy Pierścieni od Amazona

W 2022 roku dotarły do nas też informacje o nowym MMORPG przygotowywanym przez Amazon Game Studios. Miała to być produkcja osadzona w świecie Tolkiena, w której przeżywalibyśmy swoje przygody wraz z setkami tysięcy innych graczy. Jednak od niedawna wiemy, że projekt ten został anulowany. Można się spodziewać, że spory wpływ na to miało niepowodzenie New World - poprzedniej produkcji tego studia, również w gatunku MMORPG.

Jednak jeśli chodzi o MMORPG w świecie Tolkiena, wcale nie musimy rozpaczać. Nie jest to co prawda nowa produkcja, ale zawsze możemy wrócić do Lord of the Rings Online - jednej z największych i najlepszych gier osadzonych w Śródziemiu, której naprawdę wielka część dostępna jest za darmo.