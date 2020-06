Wielka Brytania traci dostęp do witryn w domenie .eu

W związku z Brexit'em Brytyjczycy nie będą już mogli kupować domen z końcówką .eu.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało nie małe zamiesznie nie tylko w Zjednoczonym Królestwie, ale w całej Unii Europejskiej. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo dobrowolnie decyduje się na opuszczenie Unii Europejskiej.

Źródło: pcworld.com

W związku z decyzją obywatele Wielkiej Brytanii nie będą już mogli kupować, ani posiadać domen kończących się jako .eu. Wynika to z nowelizacji zasad określonych przez operatora domeny najwyższego poziomu.

Aktualizacja jest bezpośrednim pokłosiem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od czasu podjęcia przez to państwo decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej analizowano, co zrobić z wszystkimi domenami .eu należącymi do Wielkiej Brytanii, która nie jest już członkiem Unii Europejskiej.

W październiku zeszłego roku EURid - zarządca domeny .eu zapowiedział, że odroczy wszelkie działania związane z odcięciem Wielkiej Brytanii od dostępu do stron w domenie .eu, ale od tamtej pory zmieniono zdanie. Zakaz korzystania z domeny .eu dla Wielkiej Brytanii wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Zachowanie domeny .eu możliwe będzie pod warunkiem udowodnienia, że co najmniej jeden z właścicieli posiada ważny paszport z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. EURid powiadomi właścicieli domen .eu z Wielkiej Brytanii dwukrotnie - 1 października 2020 roku oraz 21 grudnia 2020 roku. W 2021 roku wszystkie witryny .eu zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie, które nie spełnią nowych warunków zostaną natychmiastowo wyłączone bez wcześniejszego powiadomienia właściciela.

Rok później - 1 stycznie 2022 roku wszystkie zwolnione strony w domenie .eu zostaną wystawione na sprzedaż mieszkańcom UE.

Sprawdź, ile kosztuje Acer Swift 1 - tani laptop do przeglądania internetu.

Źródło: techradar.com