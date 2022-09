Wielka Woda – premiera, zwiastun, obsada. Polski serial Netflixa o dramatycznej powodzi

Powódź z 1997 roku to jedno z najtragiczniejszych tego typu wydarzeń w historii Polski. Już wkrótce opowieść o ówczesnej katastrofie trafi na platformę Netflix. Kiedy premiera Wielkiej Wody? Kto wystąpi w serialu?

Spis treści

Wielka Woda – najważniejsze informacje

Tytuł: Wielka Woda

Wielka Woda Twórcy: Jan Holoubek

Jan Holoubek Gatunek: serial katastroficzny

serial katastroficzny Liczba planowanych sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 6

6 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Polska

Nowy serial Netflixa opowie o wielkiej powodzi, która nawiedziła Wrocław i jego okolice w lipcu 1997 roku.

Fabuła

Fabuła Wielkiej Wody została stworzona na podstawie różnych zdarzeń z czasu powodzi. Nie będzie to więc serial dokumentalny podążający za konkretnymi osobami i z kronikarską dokładnością przedstawiający powody i skutki katastrofy – w centrum produkcji są raczej ludzkie tragedie.

Zobacz również:

Według Anny Kępińskiej, pomysłodawczyni i producentki Wielkiej Wody:

Powódź jest dla nas tylko tłem tej opowieści i katalizatorem zdarzeń. Nie opowiemy dziejów wszystkich uczestników tych wydarzeń, to niemożliwe. Zależało nam na powrocie do tamtego nastroju i emocji, ale jednak w gruncie rzeczy stworzeniu uniwersalnej historii o podejmowaniu trudnych decyzji, konflikcie pokoleń, jednostki z większością, wsi z miastem. O tym, że trzeba się zmierzyć ze swoimi „niezałatwionymi sprawami” – nie da się od tego uciec – ale też o niezwykłym pospolitym ruszeniu, chęci pomocy, solidarności i potrzebie działania. To było wyjątkowe. Z dnia na dzień zwykłą codzienność zastąpiła walka z żywiołem, a z tłumu wyłonili się zaufani liderzy.

Jedną z głównych bohaterek serialu jest Jaśmina Tremer, hydrolożka, która przybywa do Wrocławia, by zapobiec powodzi, ale nie może porozumieć się z władzami miasta. Z kolei Jakub Marczak to samotny ojciec i urzędnik starający się zrobić karierę w polityce. Andrzej Rębacz jest zaś człowiekiem stojącym na czele ruchu broniącego przed wysadzeniem wału przeciwpowodziowego.

Data premiery

Wielka Woda na Netfliksie pojawi się już 5 października 2022 roku.

Obsada

W serialu występują m.in.

Agnieszka Żulewska – hydrolożka Jaśmina Tremer

– hydrolożka Jaśmina Tremer Tomasz Schuchardt – urzędnik Jakub Marczak

– urzędnik Jakub Marczak Ireneusz Czop – Andrzej Rębacz

– Andrzej Rębacz Jerzy Trela – ojciec Andrzeja

– ojciec Andrzeja Blanka Kot – Klara

– Klara Tomasz Kot

Anna Dymna

Mirosław Kropielnicki

Zwiastun

Na razie serial promuje jeden trailer:

Zobacz także: Wiedźmin, sezon 3 - kiedy premiera, obsada, fabuła. Wszystko, co wiemy o serialu od Netflix