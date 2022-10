Wielka Woda – zwiastun, premiera, obsada. Serial o powodzi tysiąclecia wkrótce na Netfliksie

Wrocław, lata 90. i gigantyczna powódź. Wielka Woda to polski serial katastroficzny, który ukaże wydarzenia związane z wielką powodzią, która wstrząsnęła Polską w 1997 roku. Kiedy premiera serialu na Netfliksie? Kto zagra w produkcji?

Wielka Woda – najważniejsze informacje

Tytuł: Wielka Woda

Wielka Woda Twórcy: Jan Holoubek

Jan Holoubek Gatunek: serial katastroficzny

serial katastroficzny Liczba planowanych sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 6

6 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Polska

Nowy serial Netflixa opowie o wielkiej powodzi, która nawiedziła Wrocław i jego okolice w lipcu 1997 roku.

Fabuła

Fabuła Wielkiej Wody została stworzona na podstawie różnych zdarzeń z czasu powodzi. Nie będzie to więc serial dokumentalny podążający za konkretnymi osobami i z kronikarską dokładnością przedstawiający powody i skutki katastrofy – w centrum produkcji są raczej ludzkie tragedie.

Według Anny Kępińskiej, pomysłodawczyni i producentki Wielkiej Wody:

Powódź jest dla nas tylko tłem tej opowieści i katalizatorem zdarzeń. Nie opowiemy dziejów wszystkich uczestników tych wydarzeń, to niemożliwe. Zależało nam na powrocie do tamtego nastroju i emocji, ale jednak w gruncie rzeczy stworzeniu uniwersalnej historii o podejmowaniu trudnych decyzji, konflikcie pokoleń, jednostki z większością, wsi z miastem. O tym, że trzeba się zmierzyć ze swoimi „niezałatwionymi sprawami” – nie da się od tego uciec – ale też o niezwykłym pospolitym ruszeniu, chęci pomocy, solidarności i potrzebie działania. To było wyjątkowe. Z dnia na dzień zwykłą codzienność zastąpiła walka z żywiołem, a z tłumu wyłonili się zaufani liderzy.

Jedną z głównych bohaterek serialu jest Jaśmina Tremer, hydrolożka, która przybywa do Wrocławia, by zapobiec powodzi, ale nie może porozumieć się z władzami miasta. Z kolei Jakub Marczak to samotny ojciec i urzędnik starający się zrobić karierę w polityce. Andrzej Rębacz jest zaś człowiekiem stojącym na czele ruchu broniącego przed wysadzeniem wału przeciwpowodziowego.

Data premiery

Wielka Woda na Netfliksie pojawi się już 5 października 2022 roku.

Obsada

W serialu występują m.in.

Agnieszka Żulewska – hydrolożka Jaśmina Tremer

– hydrolożka Jaśmina Tremer Tomasz Schuchardt – urzędnik Jakub Marczak

– urzędnik Jakub Marczak Ireneusz Czop – Andrzej Rębacz

– Andrzej Rębacz Jerzy Trela – ojciec Andrzeja

– ojciec Andrzeja Blanka Kot – Klara

– Klara Tomasz Kot

Anna Dymna

Mirosław Kropielnicki

Zwiastun

Na razie serial promuje jeden trailer:

Premiera Wielkiej Wody już pojutrze! [03.10.2022]

Już w tę środę Wielka Woda dotrze do subskrybentów Netfliksa. W oczekiwaniu na serial zajrzyjcie do galerii zdjęć, na których zobaczycie m.in. głównych bohaterów produkcji.

Wielka woda – bohaterowie serialu

Wielka woda – bohaterowie serialu ( ) × Jaśmina Tremer – hydrolożka w akcji Jaśmina Tremer – hydrolożka w akcji Agnieszka Żulewska wciela się w postać młodej hydrolożki, która przyjeżdża do Wrocławia, by zbadać stan wód i zapobiec spodziewanej powodzi. Jest inteligentna, zdeterminowana i pełna energii. Nie brak jej też sarkastycznego poczucia humoru. fot. Netflix Jaśmina w rodzinnych stronach Jaśmina w rodzinnych stronach Powrót do Wrocławia ma dla Jaśminy wymiar również osobisty – z miastem wiąże się bowiem wiele wspomnień i wydarzeń z przeszłości. Backstory sprawia, że hydrolożka jest wielowymiarową, skomplikowaną postacią. fot. Netflix Jaśmina vs. władze miasta Jaśmina vs. władze miasta Choć Jaśmina dysponuje fachową wiedzą i twardymi dowodami z badań, nie jest jej łatwo przeforsować swoje tezy. Na drodze stają jej zarówno koledzy po fachu, jak i lokalne struktury władzy pełne brudnych układów. Andrzej Rębacz – lokalny wojownik Andrzej Rębacz – lokalny wojownik W postać Rębacza wciela się Ireneusz Czop, który niedawno zabłysnął w filmie Netfliksa pt. Broad Peak. Bohater wraca do rodzinnej wsi Kęty, by zaopiekować się chorym ojcem (Jerzy Trela). Nieoczekiwanie zostaje przywódcą grupy mieszkańców, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. fot. Netflix Jakub Marczak – ambitny polityk Jakub Marczak – ambitny polityk W rolę Jakuba Marczaka wciela się Tomasz Schuchardt. Bohater z jednej strony jest ambitnym urzędnikiem, który za wszelką cenę chce piąć się po szczeblach kariery. Z drugiej, to samotny ojciec wychowujący nastoletnią Klarę (Blanka Kot). To właśnie Marczak sprowadza do miasta Jaśminę – w miarę upływu czasu okazuje się, że łączą ich nie tylko sprawy zawodowe. fot. Netflix Powódź tysiąclecia Powódź tysiąclecia Serial Netflixa, choć oparty na prawdziwych wydarzeniach i relacjach świadków, nie stanowi kronikarskiego zapisu wielkiej powodzi z 1997 roku. Twórcy serialu chcieli raczej pokazać ówczesne nastroje i emocje, niż odtworzyć dokładny przebieg wypadków. fot. Netflix

