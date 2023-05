Wielka aktualizacja dla Galaxy Watcha! Oto smartwatche, które dostaną kolejną wersję systemu

Samsung zapowiedział właśnie nową wersję systemu operacyjnego dla swoich smartwatchy. Sprawdzamy, które zegarki dostaną kolejną aktualizację.

Samsung znienacka postanowił zachwycić nas wieściami o nadchodzącej nowej wersji systemu operacyjnego dla swoich zegarków. Nie była to na pewno informacja znikąd, jako że Wear OS - system Google, na który bazowane jest nadchodzące One UI 5 Watch - już od jakiegoś czasu oficjalnie jest w drodze. Jednakże niewiele osób spodziewało się, że koreańska firma zapowie swoją nakładkę dla smartwatchy po prostu przez wpis na blogu.

Już w tym artykule pisaliśmy o tym, co Samsung zapowiedział dla kolejnej edycji swojego systemu operacyjnego., W skrócie jednak - firma ma zamiar skupić się głównie na trzech aspektach:

Możliwościach fitness swojego zegarka, szczególnie możliwości personalizacji treningów i dopasowania ich do możliwości naszego organizmu

Dokładniejszym i bardziej szczegółowym monitorowaniu snu dzięki szczegółowemu obrazowaniu tętna oraz natlenienia krwi

Jeszcze większej dbałości o bezpieczeństwo użytkowników

Warto jednak dowiedzieć się dokładnie, do których zegarków Samsunga trafi najnowsza wersja systemu. Co prawda producent nie zapowiedział jeszcze oficjalnie tej informacji, jednak z jego informacji prasowej możemy już wywnioskować kompatybilność One UI 5 Watch.

Jako ze beta nadchodzącego systemu operacyjnego ma być dostępna dla wszystkich wersji Galaxy Watcha obsługujących obecnie systemy bazujące na Wear OS 3, możemy się spodziewać aktualizacji aż dla 4 modeli zegarka. Oto one:

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Oczywiście to nie wszystkie smartwatche, na których zagości One UI 5 Watch. Warto też pamiętać, że nowy system operacyjny ma zadebiutować zapewne wraz z kolejnymi modelami smartwatchy Samsunga - serią Galaxy Watch 6. Spodziewamy się więc, że również na tych urządzeniach preinstalowana będzie najnowsza wersja OSu.