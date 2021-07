Wielka awaria Steam, PlayStation i Fortnite. Co się dzieje? [Aktualizacja]

Aktualnie serwisy Steam oraz PlayStation Network nie działają.

W serwisie downdetector pojawia się coraz więcej zgłoszeń dotyczących problemów z serwerami Steam oraz PlayStation Network. Podczas próby wejścia na strony internetowe wyświetla się komunikat informujący o awarii DNS.

Komunikat pojawiający się podczas próby zalogowania na konto Steam

Fortnite (Epic Games), Steam, PS & Call of Duty servers are having some issues right now! — HYPEX (@HYPEX) July 22, 2021

Sony i Valve aktualnie jeszcze nie odniosło się do problemów związanych z logowaniem i dostępem do serwisów. Czekamy na oficjalną informację co jest powodem awarii, oraz kiedy usterka zostanie usunięta.

Zobacz również:

Jak się okazuje, problem nie dotyczy tylko wyżej wymienionych serwisów. Nie działają także serwery Fortnite.

Fortnite is currently impacted by a broader internet issue affecting a range of online services. We'll provide an update when players are able to jump in as normal. pic.twitter.com/TPstLv9REm — Fortnite Status (@FortniteStatus) July 22, 2021

Będziemy na bieżąco informować o rozwoju całej sytuacji.

[Aktualizacja - 19:30]

Aktualnie wszystko wróciło do normy. Serwisy działają poprawnie.

Zobacz także: PS5 najlepszą konsolą w historii? Sony z niezwykłym osiągnięciem