Wielka premiera Apple już dziś, o jaki produkt chodzi? Apple Car czy iPad?

Styczeń co roku w branży technologicznej jest miesiącem premier. Targi CES sprzyjają organizowaniu dodatkowych konferencji prasowych, na których prezentowane są nowe urządzenia. Spodziewamy się, że firma Apple w niedalekim czasie zapowie własne wydarzenie. Powinniśmy na nim zobaczyć nowe modele iPad'a oraz znaczniki AirTags, o których mówi się od wielu miesięcy.

Okazuje się jednak, że przed konferencją prasową czeka nas jeszcze jedna, niespodziewana premiera.

Zgodnie z raportem CBS This Morning, do którego dołączono krótkie nagranie wideo przedstawiające kawałek wywiadu z prezesem Apple, już dziś na rynku pojawi się nowy produkt giganta z Cupertino. Sprawa jest dosyć tajemnicza, a sytuacji nie ułatwia fakt, że prowadzący wywiad wcale nie był zaskoczony deklaracją Tima Cooka.

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next.



See more of @tim_cook's interview Wednesday on @CBSThisMorning when he'll announce a major new initiative, that's not a new product.