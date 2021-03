Wielka reaktywacja Moto 360. Nowe smartwatche z Wear OS w drodze

Do końca roku na rynku pojawią się trzy smartwatche z logo Motoroli na obudowie. Produkcją Moto G, Moto Watch i Moto One zajmie się firma zewnętrzna.

Motorola była jednym z pierwszych producentów smartwatchy. Pierwsza generacja Moto 360 pracująca pod kontrolą Androida Wear pojawiła się na rynku pod koniec 2014 roku - kilka miesięcy przed premierą pierwszego Apple Watch'a.

Moto 360 drugiej generacji

W 2015 roku Motorola wprowadziła na rynek drugą generację swojego ikonicznego zegarka i na tym na kilka lat zakończyła się jego historia. Smartwatche Moto 360 zostały oficjalnie wycofane ze sprzedaży w 2017 roku bez bezpośredniego następcy.

Większość konsumentów już dawno zapomniała o pierwszym smartwatchu z okrągłym wyświetlaczu, a Motorola całkowicie wycofała się z produkcji urządzeń ubieranych na prawie trzy lata. W zeszłym roku pokazano bowiem zegarek Moto 360 trzeciej generacji. Niestety nie jest on dostępny w sprzedaży w naszym kraju.

Najnowsze informacje z Internetu wskazują, że w 2021 roku na rynku pojawią się trzy nowe smartwatche z logo Motoroli na rynku.

Informacje, które trafiły do sieci pochodzą ze slajdów udostępnionych inwestorom przez firmę CE Brands i jej partnera - eBuyNow. Firmy te odpowiedzialne były za produkcję zegarka Moto 360 trzeciej generacji z zeszłego roku. Prawdopodobnie również nadchodzące zegarki produkowane będą przez firmę trzecią, a Motorola zajmie się przyklejeniem swojego logo na obudowę i serwisem.

Zegarki Moto G, Moto Watch i Moto One

W czerwcu na rynku powinien pojawić się pierwszy z zegarków - Moto G Watch. Będzie to klasyczny zegarek z okrągłą kopertą oraz dwoma przyciskami po prawej stronie. Będzie to konstrukcja ze średniej półki cenowej z procesorem Qualcomm Snapdragon Wear oraz Wear OS na pokładzie. Przynależność do serii Moto G pozwala sądzić, że będzie to niezwykle atrakcyjna cenowo propozycja.

Miesiąc później na rynku pojawi się Moto Watch i Moto One. Zegarki te zaoferują okrągłą oraz kwadratową kopertę. Nazwa Watch i wygląda sugeruje, że Moto Watch będzie konkurentem dla Apple Watch. Z drugiej strony Moto One zaoferuje zupełnie czysty system Wear OS bez jakichkolwiek dodatków.

Źródło: slashgear.com