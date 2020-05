Wielka reaktywacja POCO - relacja z premiery POCO F2 Pro

Pocophone F1 po dwóch latach doczekał się następców. Na rynku pojawia się POCO F2 Pro.

W 2018 roku Xiaomi zdecydowało się na dosyć odważne posunięcie. Zaprezentowano nowego smartfona Pocophone F1. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że urządzenie kosztujące nieco ponad 1500 zł oferowało topowe, jak na tamte czasy podzespoły z flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon 845 na czele.

Pocophone F1 od debiutu rynkowego stał się hitem sprzedażowym. Rozsądne kompromisy oraz niska cena zrobiły swoje. Niestety czas płynie nieubłaganie, a Xiaomi przez dwa lata nie zdecydowało się na wprowadzenie następcy.

Dziś zaprezentowano dwa modele z nowo wydzielonej submarki POCO, która zajmie się produkcją wydajnych urządzeń w przystępnych cenach.

Sprawdzamy, czego możemy spodziewać się po najnowszych urządzeniach od Xiaomi.

Poco chwali się, że pierwsza generacja Pocophone F1 sprzedała się w ilości 1,64 miliona egzemplarzy. Pocophone F1 zdetronizował OnePlus'a jako lider zabójców flagowców. Tytuł ten został przyznany przez portal GSMArena dwóm smartfonom - OnePlus One oraz Pocophone F1.

Po dwóch latach POCO powraca na rynek jako nowa submarka Xiaomi.

POCO F2 Pro

Na rynku pojawia się POCO F2 Pro. To bezpośredni następca Poco F1. Producent projektując urządzenie skupił się na wydajności, wyglądzie oraz aparatach.

Jak łatwo było przewidzieć Poco F2 Pro wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon 865 znany między innymi z testowanego przez nas Realme X50 Pro 5G.

POCO X2 Pro będzie o 25 procent wydajniejszy od poprzednika. Należy pamiętać jednak, że Pocophone F1 to smartfon z 2018 roku.

Na pokładzie POCO F2 Pro znalazła się pamięć operacyjna LPDDR5 oraz pamięć masowa UFS 3.1. Elementy te mają zapewnić odpowiednią wydajność w zadaniach wielowątkowych.

POCO F2 Pro dzięki nowym podzespołom konkurować będzie z iPhone'm 11 Pro, Samsungiem Galaxy S20, Xiaomi Mi 10 oraz innymi flagowymi smartfonami.

W testach syntetycznych dzięki optymalizacji oprogramowania POCO jest wydajniejszy do kilkunastu do ponad 20 procent od Samsunga Galaxy S20.

W porównaniu do OnePlus'a 8 Pro udało się uzyskać wyniki o 3 procent lepsze.

POCO F2 Pro został wyposażony w specjalny układ chłodzenia LiquidCool Technology 2.0. Chłodzenie posiada aż 10 czujników zlokalizowanych w różnych miejscach obudowy. Odpowiadają one za mierzenie temperatury urządzenia oraz dostosowanie systemu chłodzenia do aktualnych wymagań.

Producent chwali się, jak wygląda system chłodzenia POCO F2 Pro w porównaniu do konkurencyjnych urządzeń - OnePlus'a 8 Pro oraz Samsunga Galaxy S20+.

Według POCO odpowiednio dopracowany system chłodzenia pozwala zwiększyć wydajność w grach o kilka klatek na sekundę względem urządzenia konkurencji wyposażonego w identyczny procesor.

Precyzje w grach wspomagać będzie 180 Hz próbkowanie dotyku oraz specjalna haptyka z linearnym silnikiem.

Podobnie, jak inne nowe smartfony od Xiaomi POCO F2 Pro posiada certyfikat TUV.

W flagowym urządzeniu z procesorem Snapdragon 865 nie mogło zabraknąć wbudowanego modemu sieci 5G oraz Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.

Całość zasilana jest baterią o pojemnośći 4700 mAh, która według producenta zapewnia nawet dwa dni normalnego użytkowania. Całość ładuje się za pomocą szybkie 30 W ładowarki. W 63 minuty POCO F2 Pro ładuje się od 0 do 100 procent.

POCO F2 Pro posiada pełnoekranowy wyświetlacz bez notcha i kamerki w ekranie. Mowa o panelu o przekątnej 6,67 cala charakteryzującym się rozdzielczością Full HD+. Maksymalna jasność to 800 nitów z możliwością chwilowego podbicia do 1200 nitów. Oczywiście wyświetlacz wykonano w technologii AMOLED. Kamerka przednia została umieszczona w wysuwanym module podobnym do tego znanego z Mi 9T.

Wyświetlacz posiada certyfikację HDR10+. Nie zabrało również Widevine L1 z obsługą Neflix'a i Amazon Prime.

Za bezpieczeństwo odpowiada czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran.

POCO F2 Pro działa pod kontrolą Androida 10 z nakładką POCO Launcher 2.0. Jest to zmodyfikowana wersja MIUI z optymalizacjami poprawiającymi wydajność.

POCO F2 Pro posiada bardzo elegancki design. Urządzenie wykonane jest ze szkła oraz aluminium. Za wytrzymałość odpowiada szkło Corning Gorilla Glass 5. W plackach umieszczono moduł NFC. POCO F2 Pro posiada również port podczerwieni oraz gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm. To jeden z niewielu nowych flagowców z tym elementem.

Urządzenie dostępne będzie w sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych

POCO F2 Pro posiada aparat główny składający się z czterech obiektywów. Główny aparat to doskonale znany nam obiektyw Sony IMX 686 o rozdzielczości 64 MP. Nie zabrakło obiekty ultra szerokokątnego, aparatu do zdjęć makro oraz czujnika głębi. Smartfon oferuje także tryb Pro oraz tryb nocny.

Przedni aparat umieszczony w wysuwanym module oferuje rozdzielczość 20 MP.

POCO F2 Pro to prawdziwy flagowiec, który sprzedawany będzie w znacznie niższej cenie od konkurencji. Nowy model kontynuuje tradycję zapoczątkowaną przez Pocophone F1. Smartfon dostępny będzie w sprzedaży w dwóch wersjach z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej 499 dolarów. Droższy model z 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej wyceniono na 599 dolarów.

Przedsprzedaż zaczyna się do dziś na Gearbest oraz Aliexpress. Wkrótce urządzenie pojawi się na Amazonie oraz u innych sprzedawców.