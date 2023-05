Wielka, sezon 3 – kiedy caryca Katarzyna powróci do HBO Max? Zwiastun, fabuła i obsada

Spiski, intrygi, rodzinne awantury, malownicze stroje, szalone imprezy i walka o władzę w Rosji? To może oznaczać tylko jedno: nowe odcinki serialu "Wielka"! Kiedy 3. sezon opowieści o carycy Katarzynie pojawi się na HBO Max? Tego i wielu innych rzeczy dowiecie się z naszego artykułu. Huzzah!

Wielka – najważniejsze informacje

Tytuł: Wielka (The Great)

Wielka (The Great) Twórcy: Tony McNamara

Tony McNamara Gatunek: czarna komedia, historical fiction

czarna komedia, historical fiction Liczba sezonów: 3

3 Czas emisji: 2020-obecnie

2020-obecnie Kraj produkcji: USA

Wielka to adaptacja sztuki Tony'ego McNamary, wystawianej w Sydney Theatre Company. Jest to fabularyzowana, utrzymana w konwencji satyry i komediodramatu opowieść o młodości carycy Katarzyny, późniejszej samodzielnej władczyni Imperium Rosyjskiego. Serial rozpoczyna się w momencie, gdy bohaterka (jako niemiecka księżniczka Zofia Fryderyka Augusta) przybywa do Rosji, by wyjść za mąż za cesarza Piotra III.

Optymizm i romantyczne wizje młodej dziewczyny rozsypują się, gdy okazuje się, że jej małżonek to mało inteligentny, złośliwy i narcystyczny osobnik, a Rosja jest krajem zacofanym i nieprzyjaznym kobietom. Katarzyna postanowia jednak zawalczyć o pozycję na dworze, zreformować kraj i przy okazji odsunąć Piotra od władzy.

Wielka jest przede wszystkim komedią – fakty historyczne potraktowane są więc luźno, a wydarzenia z życia carycy Katarzyny dla twórców serialu stanowią jedynie inspirację.

Sezon 3

Zakończenie 2. sezonu serialu było pełne zaskoczeń i dramatów, które zyskują przedłużenie w sezonie 3. Jedno z pewnością nie uległo zmianie – Katarzyna i Piotr wciąż rywalizują o władzę, choć jednocześnie próbują jakoś się ze sobą porozumieć. W nowych odcinkach Katarzyna wciąż sprawuje kontrolę nad krajem, a jej czas wypełniają spotkania z arystokracją, dyplomatami oraz prostymi mieszkańcami Rosji. Caryca z jednej strony stara się zmodernizować imperium, nawiązując znajomości z takim osobami jak Wolter, z drugiej próbuje zbudować więź z synem i swoim rozczarowującym mężem.

Oczywiście w 3. sezonie Piotr nie pozostaje bezczynny. Coraz bardziej irytuje go rola Pierwszego Małżonka i odsunięcie na boczny tor... czy w takim razie spróbuje odzyskać władzę w Rosji?

Data premiery

Sezon 3 Wielkiej na platformie HBO Max pojawi się w sobotę, 13 maja 2023 roku. Będzie on liczył 10 odcinków – wszystkie ukażą się tego samego dnia.

Obsada

W nowych odcinkach powrócą znani i lubiani aktorzy:

Elle Fanning – Katarzyna

– Katarzyna Nicholas Hoult – Piotr III

– Piotr III Phoebe Fox – Marial

– Marial Adam Godley – arcybiskup Archie

– arcybiskup Archie Gwilym Lee – Grigor Dymow

– Grigor Dymow Charity Wakefield – Georgina Dymowa

– Georgina Dymowa Douglas Hodge – generał Wielemientow

– generał Wielemientow Sacha Dhawan – Orlo

– Orlo Bayo Gbadamosi – Arkadij

– Arkadij Belinda Bromilow – ciotka Elżbieta

Zwiastun

Zgodnie z hasłem przewodnim, w tym sezonie rządził będzie chaos. Katarzyna zaplącze się w politycznych spiskach, reformach i relacjach rodzinnych, a jej szalony mąż oczywiście jeszcze wszystko skomplikuje. Przedsmak wszechobecnego szaleństwa zapewni Wam poniższy trailer 3. sezonu Wielkiej:

