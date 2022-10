Wielka woda - czy będzie 2 sezon? Zobacz, co już wiemy

Wielka woda od dnia premiery jest bardzo dużym hitem na platformie Netflix. Wiele osób zastanawia się, czy będzie kolejny sezon opowieści. Co już wiemy na ten temat?

Wielka woda to polski serial, który opowiada o wydarzeniach związanych z wielką powodzią, która nawiedziła nasz kraj w 1997 roku. Fabuła skupia się przede wszystkim na Wrocławiu i okolicach, a konkretnie na historiach osób związanych z tym wydarzeniem. Produkcja cieszy się bardzo dużą popularnością. Czy to przekona producentów do stworzenia kontynuacji?

Serial składa się z 6 odcinków i jest dostępny na platformie Netflix.

Wielka woda (fot. Netflix)

Wielka woda - czy będzie 2 sezon?

Netflix aktualnie nie zdradził oficjalnych informacji, czy 2 sezon serialu Wielka woda ma szansę pojawić się w przyszłości na platformie. Zakończenie tej serii oraz poruszana tematyka wskazuje, że na pewno nie mamy co liczyć na bezpośrednią kontynuację wątków tutaj przedstawionych. Kiedy tylko pojawi się oficjalne stanowisko Netflixa, poinformujemy o tym.

Wielka woda - o czym może być 2 sezon?

Sytuacja powodziowa związana z Wrocławiem w 1997 roku to nie ostatni wielki kataklizm, który nawiedził nasz kraj. Wiele osób doskonale pamięta, jak w 2010 roku fala powodziowa dotarła do Sandomierza w województwie świętokrzystkim. W maju tego roku niżej położona część miasta znalazła się pod wodą. Co więcej, zatopiona została wtedy huta szkła. Na zdjęciach mogliśmy wówczas zobaczyć znajdujące się pod wodą maszyny i budynki. Ten temat mógłby zostać wykorzystany przez twórców do stworzenia kolejnej opowieści z serii Wielka woda.